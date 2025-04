En manque de réussite en première mi-temps à Auxerre, Alexandre Lacazette a scellé la victoire de l’OL en fin de match. Un but bon pour la confiance, mais aussi qui lui permet enfin d’inscrire le club auxerrois à son tableau de chasse.

Il a dû ruminer pendant longtemps ces deux occasions franches, parfaitement lancé par Rayan Cherki. Sans dire qu’il a mal fait les choses, Alexandre Lacazette n’a pas réussi à débloquer la situation à Auxerre malgré deux face-à-faces contre Donovan Leon. Dans cette soirée maitrisée, l’OL aurait pu s’offrir un succès encore plus tranquille, mais fort heureusement, ces deux ratés n’ont pas eu d’incidence sur le résultat final. Mieux, après avoir laissé à Georges Mikautadze d’ouvrir la marque sur penalty, Lacazette a scellé ce succès (1-3) en étant parfaitement servi par le Géorgien. Le duo se cherche et se trouve et c’est une bonne nouvelle par l’OL dans ce sprint final.

Six matchs sans marquer contre l'AJA

S’il a souhaité mettre en avant la performance collective qui "évitera qu’on parle mal de moi dans les médias", le capitaine lyonnais accueille forcément ce but avec un certain soulagement. Cela lui donne de la confiance avant d’aller à Manchester United et surtout, il a enfin vaincu le signe indien. Depuis ses débuts en professionnels, Alexandre Lacazette n’avait jamais réussi à trouver le chemin du but contre le club bourguignon. La bête noire n’en est plus une et l’attaquant a désormais marqué contre toutes les équipes de Ligue 1 qu’il a croisées sur sa route en championnat.