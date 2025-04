Fabio Grosso (ex-OL) fait remonter Sassuolo en Serie A

Fabio Grosso, entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Entraîneur de l’OL pour sept petits matchs à la fin de l’année 2023, Fabio Grosso a par la suite su rebondir. Désormais à Sassuolo, descendu en Serie B la saison dernière, il a permis au club italien de remonter dans l’élite.

Deux petits mois et puis s’en va. Fabio Grosso n’a pas laissé une grande trace de son passage à l’OL en tant qu’entraîneur (octobre-novembre 2023). En tout cas moins que lorsqu’il était joueur (juillet 2007 – août 2009). Nommé alors que le club était en pleine crise sportive, le technicien italien arrivait avec de l’ambition après son passage réussi à Frosinone. Il avait permis au club de retrouver la Serie A en étant champion de deuxième division.

Mais il n’avait pas su redresser la barre en terres lyonnaises, et n’avait tenu que sept matchs sur le banc. Sept rencontres marquantes pour lui, aussi bien psychologiquement que physiquement. Lors d’une rencontre à Marseille, l’ancien joueur de l’Inter Milan avait été violemment agressé par des supporters phocéens. Le car rhodanien avait été pris d’assaut et des pierres avaient été lancées. L’une d’entre elles avait atteint son œil gauche et il s’en était sorti avec quinze points de suture.

Se relancer là où il a réussi

Après ce triste passage entre Rhône et Saône, Fabio Grosso a d’abord pris du temps pour lui. Puis, il a retrouvé un projet qui faisait écho à une réussite passée. Faire monter un club de Serie B dans l’élite du football italien. Il a donc été promu entraîneur de Sassuolo en juin 2024. Cette saison, les Neroverdi se sont montrés intraitables face à leurs adversaires et ont d’ores et déjà acté leur remontée dans l'élite à cinq journées de la fin.

Emmenés par leur capitaine emblématique Domenico Berardi (6 buts, 12 passes décisives) et le Français Armand Laurienté (15 buts, 6 passes décisives), les hommes de Fabio Grosso devraient également être champions. Ils pointent en effet à neuf longueurs du second, Pise. Reste désormais à savoir si l’ancien coach de l'OL gardera son poste ou si, comme il y a deux saisons, il repartira vers un autre projet après un sacre.