Malick Fofana (OL) de retour à l’entraînement collectif

Malick Fofana lors de Rangers – OL (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

À deux jours du quart de finale retour de Ligue Europa à Old Trafford face à Manchester United, l'OL a pu voir le retour d’un élément offensif important ce mardi à Décines. Celui de Malick Fofana.

Voilà un retour qui devrait apporter un nouveau souffle à l’attaque de l’OL. Même si elle s’est montrée inspirée ce dimanche à Auxerre (1-3), la ligne offensive rhodanienne pourrait bien rencontrer plus de difficultés ce jeudi face à Manchester United. Mais aussi de la fatigue. L’enchaînement de trois rencontres en une semaine sans réelle option sur le banc pourrait épuiser les organismes. D’autant plus que Jorge Maciel et Paulo Fonseca étaient privés d’une autre cartouche dans l’Yonne : Enzo Molebe. Le jeune attaquant de 18 ans, blessé musculairement, devrait manquer plusieurs rencontres et donc être absent ce jeudi à Old Trafford.

Malgré tout, la bonne dynamique actuelle des Lyonnais a de quoi faciliter les sourires à l’entraînement. Un revenant est d’ailleurs venu en apporter ce mardi. En effet, Malick Fofana a participé à sa première séance avec le groupe depuis sa blessure durant la trêve internationale fin mars. Un retour apprécié par Georges Mikautadze, qui vantait les qualités de son coéquipier dans notre émission Tant qu'il y aura des gones, en décembre dernier. Il devrait être disponible et dans le groupe qui décollera à Manchester mercredi après-midi.

Un retour potentiellement salvateur avant Manchester

Remis sur pied, l’ailier belge pourrait bien être l’élément clé du match retour ce jeudi. Manquant cruellement de profondeur à l’aller, Paulo Fonseca saura désormais qu’il a sur son banc une option lui permettant de prendre à défaut le dos de l’arrière-garde mancunienne. La vitesse du numéro 11 rhodanien pourrait apporter de la variété dans le jeu lyonnais, notamment lors des contre-attaques. Un retour important donc pour le technicien portugais de l’OL, même si Fofana devrait être trop court pour commencer ce choc contre les Anglais.