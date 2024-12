Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

De passage dans Tant qu'il y aura des Gones lundi, Gorges Mikautadze a été interrogé sur ses coéquipiers d'attaque : Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Malick Fofana.

Lundi, Georges Mikautadze était l'invité de Tant qu'il y aura des Gones. Durant une heure, l'avant-centre a répondu aux questions de Razik Brikh, Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Les supporters lyonnais aussi ont pu interroger le Géorgien, et forcément, certains sujets d'actualité sont revenus sur la table. Celui du secteur offensif était de ceux-là, avec des interrogations à propos de plusieurs footballeurs de l'OL, principalement Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Malick Fofana.

Réalisant un excellent début de saison, le milieu offensif est désormais un élément clé du groupe de Pierre Sage. Une montée en puissance qui était attendue au vu de son talent, mais qui a mis du temps à éclore. "Son évolution est très bonne. Je l'ai connu plus jeune, on a joué quelques fois au futsal. Je suis content car ça fait un moment qu'il doit "exploser" et là, c'est le bon moment pour lui", a confié Mikautadze.

Mikautadze se voit complémentaire de Lacazette

Dans TKYDG, la doublette de buteurs qu'il forme avec Lacazette a fait l'objet d'une thématique entière dans l'émission. L'ancien messin estime qu'ils peuvent être alignés ensemble en pointe, ce qui pour l'instant n'est pas l'option privilégiée par Pierre Sage. "Ce serait bien. Je pense qu'on peut évoluer tous les deux ensemble. Je peux aller en profondeur et lui décrocher pour demander le ballon, ou inversement, a-t-il complété. On est assez complémentaires, mais c'est le coach qui fait ses choix."

Le Gone revient aussi plus largement sur sa concurrence avec le capitaine lyonnais. "C'est une légende du club, et lorsqu'il est sur le terrain, il est performant. On l'a vu, il a inscrit trois buts la semaine dernière (face à Nice, 4-1, NDLR). Maintenant, je suis derrière, je pousse et je me donne à fond. Il fait pareil et c'est bien pour le collectif, a-t-il souligné. Lorsque tu as deux attaquants qui marquent des buts, s'ils sont bons tous les deux, c'est mieux pour tout le monde."

Quand Mikautadze conseille Fofana

Enfin, troisième élément fort de l'attaque rhodanienne, Malick Fofana impressionne Mikautadze. "Je l'ai connu cette année. C'est un super joueur, un feu follet qui peut dribbler et est très rapide, a-t-il détaillé. Il est aussi adroit, même si face à Angers (0-3), il manque une occasion. D'ailleurs, il eu la même action dans la semaine à l'entraînement, on était dans la même équipe. Il a ouvert son pied et le gardien a arrêté sa frappe. A la fin de la séance, je lui demande s'il n'aime pas fermer son pied pour tromper le portier adverse, il me dit "si", mais il ne l'a pas fait dimanche (rires). S'il améliore ça, il sera super complet. C'est un très bon jeune et on est heureux de l'avoir avec nous."