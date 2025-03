Entraîneur de l’OL pendant deux mois la saison passée, Fabio Grosso aura connu les tristes évènements à Marseille. Principale victime, l’entraîneur italien n’est pas passé loin de perdre un œil notamment.

Il n’est resté que deux mois sur le banc de l’OL, mais il s’en rappellera toute sa vie. Quand bien même, il souhaiterait oublier ce passage comme coach à Lyon, Fabio Grosso aura toujours une cicatrice pour le lui rappeler. Elle est présente sur son œil gauche et ne le quittera plus jusqu’à la fin de ses jours. Les séquelles d’une triste soirée de novembre 2023 durant laquelle l’Italien n’est pas passé loin de perdre un œil, voire plus. "Hier, on m'a retiré trois autres morceaux de verre que les médecins français avaient oublié ! Si je baisse la paupière, on voit la cicatrice, ce n'est pas grand-chose, a déclaré le coach dans une interview à la Repubblica. Mais au moins, je suis là pour en parler !"

Cette cicatrice est presque une bénédiction, tant Fabio Grosso aurait pu connaitre un destin bien plus tragique lors de ce fameux Olympico de la honte.

"Le rideau m'a peut-être sauvé la vie"

À l’avant du bus qui a été pris à partie par les supporters de l’OM, l’ancien latéral gauche lyonnais a vu la vitre du véhicule exploser sous le poids d’un projectile et des morceaux de verre lui refaire une partie du visage ensanglanté. Principale victime de ce guet-apens qui n’a vu aucune condamnation de la justice à Marseille, Fabio Grosso avoue qu’il a vu sa vie défiler devant lui, assis sur son siège.

"Les ultras de Marseille avaient lancé une bouteille contre notre bus juste au moment où je m'étais tourné pour baisser le rideau, a-t-il expliqué. Et cela m'a peut-être sauvé la vie parce que sinon, la bouteille m'aurait atteint à la tempe. Au lieu de cela, elle m'a touché sous l'œil gauche, et je m'en suis tiré avec 15 points de suture. À cette occasion, j'ai compris ce que cela signifie risquer de "mourir sur le coup" : c'est l'histoire d'un instant, d'une situation qui prend une tournure plutôt qu'une autre."

L’épilogue d’un retour à Lyon qui n'a pas connu la réussite espérée, malgré la victoire à Rennes, la première de la saison de l’OL en 2023-2024.