OL académie : pas de victoire pour la réserve ni les U19 féminines

Ni les U19 ni la réserve féminine ne sont parvenues à l'emporter ce week-end pour l'OL. De quoi se diriger vers une fin de saison sans enjeu.

Décidément, le week-end ne fut pas très prolifique pour l'académie de l'Olympique lyonnais. Si le groupe Pro 2 masculin a pris la deuxième place en N3, les U19 et les U17 masculins ont perdu face à Metz (2-3) et Nîmes (2-0). Et ce n'est guère mieux chez les féminines. Prenons la réserve par exemple.

Elle disputait le derby contre Décines-Charpieu à l'extérieur, mais non loin de ses quartiers de Meyzieu. Si son adversaire est un mal classé du championnat (11e sur 12), les joueuses de Julien Perney ont confirmé leur irrégularité en cette année 2025. Pourtant, Louna Belhout Achi a ouvert la marque à la 33e minute, et l'OL semblait se diriger vers un nouveau succès.

La réserve féminine désormais 4e

Mais Audrey Chaumette a égalisé à la 75e minute, de quoi contraindre les Fenottes au partage des points. Avec 33 unités, elles glissent au quatrième rang. Durant un temps, elles ont pensé lutter pour le titre et la première place de la poule, cela paraît maintenant impossible de rattraper Grenoble. Vainqueur à Montauban (0-1), le GF38 compte cinq longueurs d'avance sur le second, Clermont, à cinq journées du terme.

Les coéquipières de Maïwenn Olivier vont elles tenter d'accrocher le podium. Pour l'instant, Albi Marssac, le troisième, possède 34 points. Elles recevront les Clermontoises le samedi 19 avril dans un choc qui vaudra très cher.

Encore une défaite pour les U19

Chez les plus jeunes, la phase élite ne se passe pas du tout comme prévu. Malgré un succès de haute lutte arraché sur la pelouse du PSG fin mars (0-2), les filles de Vincent Mendes ont du mal à enchaîner. La preuve, elles ont chuté à domicile, 1 à 0, contre Montpellier. Justine Rouquet a inscrit l'unique réalisation de cette partie.

Avec neuf unités en poche, les Lyonnaises sont troisièmes sur six, mais surtout, elles ont vu presque officiellement le trophée leur échapper. A trois journées de la fin, Paris a neuf points de plus que les Rhodaniennes, triple tenantes du titre, dans sa besace. Prochain rendez-vous le 27 avril avec un déplacement à Dijon, quatrième du classement avec sept unités.