OL académie : nouvelle rechute, frustrante, pour les U19

Les U19 de l'OL ont joué deux périodes distinctes samedi face à Metz (2-3). Résultat, un revers frustrant qui les maintient dans le ventre mou du classement.

C'est finalement à l'image de leur saison, très inégale et inconstante. Samedi, les U19 de l'OL recevaient Metz pour le compte de la 24e journée. Désormais trop loin pour ambitionner la phase finale, les protégés de Samy Saci jouent avant tout pour progresser et se faire plaisir, avec aussi la perspective d'aller voir plus haut pour certain l'an prochain.

En attendant, ils espèrent finir convenablement l'exercice 2024-2025 en allant chercher la meilleure place possible. Et dans cette optique, le revers concédé contre les Lorrains n'est pas une bonne nouvelle. Pourtant, les Rhodaniens avaient tout mis en œuvre pour continuer leur petite série de deux victoires.

L'OL avait pourtant bien démarré

Au cours d'un premier acte largement à leur avantage, les Lyonnais ont vite ouvert la marque. Déjà buteur le week-end précédent, Thiago Goncalves a récidivé après un bon travail de Bryan Meyo (1-0, 15e). Mais très vite, et sur leur unique occasion de la première période, les Messins ont égalisé (1-1, 17e).

Pas déboussolés, les coéquipiers de Timothée Dutot sont repartis de l'avant. Le défenseur a récompensé son équipe en marquant un deuxième but à la 28e minute. Seuls le gardien et la barre transversale ont empêché la domination de l'OL d'être plus visible au score.

Deux penaltys encaissés après la pause

Sauf qu'au retour des vestiaires, les Lorrains ont changé de visage, pendant que les Gones perdaient le rythme. Résultat, deux penaltys subis, pour un revers 3 à 2 avec deux réalisations aux 62e et 80e de Brian Madjo.

Actuellement septième, l'Olympique lyonnais compte 35 points après 24 journées. Si le podium est encore mathématiquement jouable, il n'ira pas plus haut. Et surtout, la majorité des autres équipes doivent encore disputer leur affiche ce dimanche. Pour l'avant-dernière journée du championnat, il accueillera Mulhouse, un mal classé (13e), dimanche 4 mai.