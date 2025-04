Sur une bonne lancée, Auxerre sera diminué contre l'OL. Des blessés et suspendus à l'AJA, malgré la présence de Clément Akpa et Kévin Danois dans le groupe.

Lorsqu'il évoquait l'état physique de son effectif, Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Auxerre, avait plutôt des mauvaises nouvelles à annoncer. Hamed Junior Traoré est toujours à l'infirmerie, tout comme Gabriel Osho et Elisha Owusu. L'ancien Lyonnais était de toute manière suspendu pour ses retrouvailles avec l'OL ce dimanche (20h45), comme l'est un autre milieu de terrain, Han-Noah Massengo.

Annoncé forfait, Akpa est finalement présent

Dans le même temps, l'entraîneur d'Auxerre déclarait qu'un cinquième joueur manquerait à l'appel : Clément Akpa. Le défenseur souffrait à un mollet. Mais finalement, le footballeur de 23 ans figure bien dans le groupe convoqué pour la réception des Rhodaniens. Incertain, le jeune Kévin Danois (20 ans) revient lui aussi pour densifier l'entrejeu, un secteur qui en avait besoin.

L'AJA, qui reste sur quatre matchs consécutifs sans défaite (trois succès et un nul), n'aura pas toutes ses armes pour ce duel de la 29e journée de Ligue 1. Mais Paulo Fonseca non plus, surtout offensivement. Le Portugais est privé de Malick Fofana, Ernest Nuamah, et même d'Enzo Molebe. Peu de solutions donc pour l'OL, qui est arrivé dans l'Yonne dès samedi. Mais il visera tout de même un retour dans le top 4 à l'issue du week-end.

Le groupe d'Auxerre contre l'OL : Léon, De Percin, Adicéam - Hoever, Joly, Diomandé, Jubal, Muzungu, Mensah, Oppegard - Perrin, Dioussé, Danois, Maddy, Matondo, Cissé - Onaiwu, Ayé, Sinayoko, Bair