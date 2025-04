Obligé de délaisser l’OL l’espace de quelques semaines, Adam Alioui rentabilise plutôt bien cette absence. Le latéral a validé sa qualification avec le Maroc pour les demi-finales de la CAN U17.

Sous les yeux de son paternel, Jamal, ancien adjoint de Pierre Sage jusqu’en janvier dernier, Adam Alioui s’illustre avec le Maroc. La pression pourrait pourtant être sur les épaules des Lionceaux de l’Atlas avec une Coupe d’Afrique U17 qui se tient à la maison. Finalement, le soutien populaire semble donner des ailes au latéral de l’OL et à ses compatriotes. S’étant facilement qualifié à l’issue de la phase de poule avec deux victoires et un nul, le Maroc n’a pas tremblé en quarts de finale contre l’Afrique du Sud. Si la nation sud-africaine a réussi à recoller au score au retour des vestiaires, les Marocains ont tué le suspense en une minute avec un doublé de Baha Abedlhadj (61e, 62e).

Les U17 de l'OL jouent à Nîmes ce dimanche

Grâce à ce succès 3-1, le Maroc sera bien présent dans le dernier carré de la compétition continentale et affrontera la Côte d’Ivoire mardi soir (21h). Titulaire contre l’Afrique du Sud, Adam Alioui a laissé sa place à la pause suite à une réorganisation tactique. Au repos jusqu’à mardi, il pourra très certainement regarder depuis le Maroc le déplacement des U17 de l’OL et d’Amaury Barlet à Nîmes ce dimanche (15h) dans la course aux play-offs.