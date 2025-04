Lors du match retour face à Manchester United ce jeudi, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles et Moussa Niakhaté joueront une nouvelle fois sous la menace d’une suspension pour une éventuelle demi-finale. Nicolas Tagliafico est venu compléter la liste.

Le troisième carton jaune fait peur à bon nombre de cadres lyonnais ces dernières semaines en Ligue Europa. Déjà menacés par une potentielle suspension pour le match retour à Old Trafford ce jeudi, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles et Moussa Niakhaté s’étaient tenus à carreau au Parc OL la semaine dernière. Néanmoins, l’épée de Damoclès sera toujours au-dessus de leur tête ce jeudi. Si l’un d’eux est averti durant la rencontre face à Manchester, il écopera alors d’un troisième carton jaune depuis le début de la phase de ligue et sera suspendu pour une éventuelle demi-finale aller.

Nicolas Tagliafico proche d'une deuxième suspension

Une situation complexe à gérer pour ces quatre joueurs, essentiels dans le système de Paulo Fonseca. Un cinquième est d’ailleurs venu s’ajouter à la liste. Averti lors du match aller, Nicolas Tagliafico a récolté son quatrième carton jaune durant cette campagne de C3. Il avait déjà été suspendu face à Fenerbahce (0-0) après avoir été mis en garde à trois reprises.

Il pourrait donc bien l’être une seconde fois. Le règlement de l’UEFA stipule en effet qu’un footballeur ne peut participer à une rencontre s’il récolte un nombre de cartons jaunes impair après trois avertissements déjà reçus. Son absence sur le côté gauche de la défense pourrait alors être un gros coup dur pour Paulo Fonseca. L’Argentin avait d’ailleurs été le joueur le plus impactant et agressif lors du match aller face aux Red Devils. Un élément indétrônable et fiable pour le technicien portugais de l’OL.

Les compteurs remis à zéro en demi-finales

Ces cinq hommes devront donc parvenir à maîtriser leurs nerfs, tout en étant justes dans leurs interventions. La voie vers les demi-finales leur sera alors ouverte en cas de qualification. À ce stade, ils se retrouveront sans aucun carton jaune au compteur, puisque ceux récoltés durant la compétition seront annulés. Un choix pour ne pas pénaliser les clubs en vue d'une éventuelle finale.