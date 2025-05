CAN U20 : Dorival (OL) et le Sénégal tenus en échec

Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l’OL

Comptant parmi les favoris de la CAN, le Sénégal U20 a échoué à battre la Centrafrique vendredi. Le Lyonnais Pierre-Antoine Dorival était titulaire pour les Sénégalais.

Décidément, ce début de CAN U20 est bien difficile pour les deux Lyonnais présents. Après la défaite de Wassim El Abrougui et de la Tunisie contre le Nigeria (0-1), le Sénégal de Pierre-Antoine Dorival a lui été tenu en échec. Les Lionceaux de la Téranga ne sont pas parvenus à dominer la Centrafrique vendredi, pour leur entrée en lice.

Pourtant, ils ont ouvert la marque au début de la seconde période, à la 49e minute. Mais leur adversaire a répliqué à l'approche du dernier quart d'heure, en égalisant à la 74e minute. Dans la foulée, le sélectionneur des Sénégalais, Serigne Saliou Dia, a procédé à trois changements, dont celui du milieu de terrain rhodanien.

Prochain match lundi contre le Ghana

Malgré une domination globale, avec notamment 18 tirs, le Sénégal, tenant du titre, est resté muet dans les ultimes instants. Score final 1-1 donc, comme dans l'autre confrontation de la poule C. Le Ghana et la République démocratique du Congo se sont quittés dos à dos, et sur ce même résultat. Lors de leur prochaine sortie, les coéquipiers de Dorival (19 ans) affronteront les Ghanéens lundi, puis la RDC jeudi 8 mai.