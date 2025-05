Wassim El Abrougui, joueur de l’OL et international chez les jeunes en Tunisie

Pour leur entrée en lice dans la CAN U20, les Aiglons de Carthage ont été battus par le Nigéria (1-0). Une première manquée donc pour le jeune latéral droit U19 de l’OL Wassim El Abrougui, qui a disputé l’intégralité de la rencontre.

Face à Mulhouse ce dimanche (15 heures), l’entraîneur des U19 de l’OL Samy Saci devra se passer de son latéral droit Wassim El Abrougui. L’international tunisien, retenu avec sa sélection pour la CAN U20 (27 avril – 18 mai) en Égypte, a joué son premier match de la compétition jeudi soir. Une première frustrante pour le jeune Lyonnais.

Défaits 1-0 par le Nigéria, les Aiglons de Carthage n’ont clairement pas réussi la meilleure entrée en matière dans le 30 June Stadium du Caire. Les Super Eagles se sont montrés bien plus réalistes. Auteur de l’ouverture du score nigériane, Auwal Ibrahim a mis un gros coup sur la tête de ses adversaires avant le retour aux vestiaires (38e). Wassim El Abrougui a lui joué l’intégralité de la rencontre sur son côté droit.

Derniers du classement après la première journée

Néanmoins, lui et ses coéquipiers n’ont pas su renverser la situation en seconde période. Un premier résultat négatif qui les place à la dernière position du groupe B. Plus tard dans la soirée, le Maroc a battu le Kénya (3-2). Grâce à leurs deux buts inscrits, les jeunes Kényans ont tout de même pris la 3e place du classement. Ils affronteront d’ailleurs la Tunisie ce dimanche (04/05, 17 heures). Un match déjà décisif pour Wassim El Abrougui et ses partenaires. En cas de nouvelle défaite, ils pourraient sérieusement compromettre leurs chances de qualification en quarts de finale.

Dorival entre en piste vendredi à 17 heures

Autre Lyonnais sur le pont lors de cette CAN U20 : Pierre-Antoine Dorival. Milieu de terrain évoluant avec la réserve de l'OL, il a rejoint le Sénégal pour disputer la compétition et manquera donc la finale de la PLIC le 7 mai face à Nottingham Forest. Son premier match de poule aura lieu ce vendredi après-midi (02/05, 17 heures) face à la Centrafrique.