Avec seulement quatre points d’écart entre la deuxième et la septième place, la course à la Ligue des champions bat son plein. La 32e journée de Ligue 1 pourrait bien redistribuer encore les cartes avec notamment un Lille - OM, dimanche (20h45).

Dimanche, en rentrant sur la pelouse du Parc OL à 17h15, les joueurs de Paulo Fonseca ne seront pas totalement mis au fait de la course à la Ligue des champions. Avec un choc Lille - Marseille pour clôturer cette 32e journée, les Lyonnais n’auront qu’un aperçu incomplet de cette lutte à la C1. Néanmoins, cela leur donnera forcément de larges informations sur qui a fait quoi à deux journées de la fin. Avec Nice qui affronte Reims dès ce vendredi (21h), l’OL pourrait perdre provisoirement une place d’entrée de journée en cas de nul ou de victoire des Aiglons. Face à une équipe rémoise qui joue encore son maintien, l’OL peut espérer voir le club du sud de la France lâcher des points en route, ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle.

Saint-Etienne peut-il faire les affaires de l'OL ?

Dans cette lutte acharnée à la Ligue des champions, chaque point pris ou perdu compte, comme on a pu le voir la journée précédente avec la victoire surprise de Nice contre le PSG. Le club parisien va-t-il fausser ce sprint final ? Assurés d’être champions, mais ayant une demi-finale de Ligue des champions à préparer, Luis Enrique et ses hommes vont-ils encore déjouer à Strasbourg samedi (17h) ? Entre Rhône et Saône, on ne l’espère bien évidemment pas alors quelques heures plus tard, Monaco se déplace à Saint-Etienne (21h) qui lutte pour sa survie.

Cela ne devrait pas les enchanter, mais les Verts pourraient bien faire les affaires lyonnaises samedi soir. Dimanche, l’OL sait qu'il doit impérativement gagner contre Lens, qu'importe les autres résultats. Mais, les trois points pourraient avoir un goût différent suivant ce qu'il s’est passé vendredi et samedi, en attendant le résultat de Lille - OM. Et cela pourrait rendre encore plus passionnant ce déplacement à Monaco, samedi 10 mai.