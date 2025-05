John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce dimanche contre Lens (17h15), l’OL joue une grande partie de sa qualification pour la Ligue des champions. Un besoin vital pour le club lyonnais avec la manne financière que peut représenter la C1.

Encore trois matchs pour parvenir à la mission qui lui avait été donnée à son arrivée début février. Quatre mois après avoir pris en mains l’OL, Paulo Fonseca n’a toujours pas réussi à assurer la qualification en Ligue des champions au club lyonnais. Actuellement cinquièmes de Ligue 1, les joueurs de l’entraîneur portugais sont provisoirement qualifiés pour la Ligue Europa et non la coupe aux grandes oreilles. Mais avec un point de retard sur Monaco et deux sur Lille, la course est plus palpitante que jamais.

Après avoir pris le meilleur (4-1) sur Rennes, samedi dernier, l’OL doit rééditer sa prestation contre Lens, dimanche (17h15) pour l’avant-dernier rendez-vous à Décines. La victoire est obligatoire avant de se rendre à Monaco, samedi 10 mai pour un choc décisif pour cette lutte à la Ligue des champions. "Nous savons que nous devons gagner si nous voulons avoir la possibilité de nous qualifier en Ligue des champions. Nous allons avoir deux matchs à domicile importants, mais pour l’instant, le match le plus important sera celui contre Lens, assure le coach. Ce sera dur jusqu’à la dernière minute du championnat. Nous voulons être là pour lutter jusqu’à la dernière minute."

"Je suis l'entraîneur, pas le financeur"

Ne pas accrocher la Ligue des champions aura forcé comme un échec de la part du coach portugais, déjà ciblé par les critiques après l’élimination en Ligue Europa contre Manchester United. Ce serait également une très grosse épine dans le pied du club au niveau financier. Le dernier communiqué d’Eagle Football Group (ex-OL Groupe) l’a d’ailleurs rappelé : jouer la plus grande des coupes européennes est presque un besoin vital pour les finances du club et le passage devant la DNCG.

La pression est forte même si Paulo Fonseca souhaite s’en détacher un maximum. "Je suis seulement l’entraîneur, je ne suis pas le financeur. Mais je comprends aussi que c’est important pour le club d’arriver en Ligue des champions, car économiquement, c’est vraiment important. Ce n’est pas quelque chose qui crée plus de pression sur les joueurs. Nous voulons gagner, nous voulons jouer pour gagner, indépendamment de la situation financière et économique du club." Pour John Textor, le discours doit cependant être différent, à l’heure de préparer le dossier lyonnais pour la DNCG.