Après Manchester et le derby, Fonseca est dans le dur à l’OL

Si tout n’est pas à jeter après son arrivée à l’OL en février dernier, Paulo Fonseca n’a pas réussi les deux virages importants de la semaine passée. L’entraîneur portugais se retrouve forcément en première ligne avec des choix qui interrogent.

Tout va très vite dans le football et on ne l’apprendra à personne. À l’OL, ces derniers mois, la réalité d’un jour n’a jamais vraiment été celle du lendemain ou plutôt du surlendemain. Dans le ciel parfois bleu qui se tient au-dessus de Décines, les zones de turbulence restent pourtant nombreuses avec une instabilité chronique. Si le poste de Laurent Prud’homme est quelque peu mis en danger ces derniers jours, celui de Paulo Fonseca ne devrait pas l’être. Cependant, en l’espace de deux matchs et 210 minutes de jeu, la lune de miel qui durait depuis février a pris fin sur deux coups de bambou sur la tête : Manchester United et le derby à Saint-Etienne.

Ce qui devrait être une semaine de rêve a tourné au vinaigre avec une élimination en Ligue Europa et une défaite dans le derby qui renvoie l’OL à la sixième place de Ligue 1. Tout sauf le scénario espéré par les supporters et tout l’environnement lyonnais après la probante victoire à Auxerre, il y a une semaine. Et pourtant, en deux déplacements, la machine s’est enrayée et les critiques commencent à fuser sur Paulo Fonseca. À tort ? Pas forcément, car le coach portugais était attendu.

Une gestion trop défensive ?

Propulsé sur le banc par John Textor en lieu et place de Pierre Sage, le Portugais avait plutôt réussi son opération séduction, malgré son rouge contre Brest et sa longue suspension qui en a découlé. L’OL avait retrouvé un jeu alléchant depuis plusieurs semaines et, avec plus de deux buts par match, le spectacle était de nouveau au rendez-vous entre Rhône et Saône. Ayant accroché Manchester United (2-2) à l’aller et de nouveau dans la course à la Ligue des champions en Ligue 1, la formation lyonnaise aurait pu voir l’avenir avec le sourire. Encore aurait-il fallu faire les bons choix…

Ce n’est clairement pas ce qui a caractérisé Fonseca sur la semaine qui vient de s’écouler. "Après la belle prestation à Auxerre, pourquoi ne pas avoir misé encore dessus à Manchester ?", s’est interrogé Nicolas Puydebois dans "Tant qu’il y aura des Gones". Son compère sur le plateau de TKYDG, Enzo Reale, va même plus loin. L’ancien milieu de l’OL estime qu’en mettant "Akouokou et Veretout au milieu, il a montré qu’il n’allait pas à Manchester pour dicter son jeu". L’erreur a été faite jeudi, mais aurait pu ne pas se reproduire dimanche à Saint-Etienne. Pourtant, malgré un trio offensif Cherki - Lacazette - Mikautadze, Fonseca a misé sur une doublette Tessmann - Veretout. Avait-il le choix ? Pas forcément puisque Matic était blessé et que les solutions sont finalement limitées. Seulement, ces doublettes "n’aident pas à poser le pied sur le ballon et à jouer vers l’avant", poursuit Enzo Reale.

Des choix pas sans conséquence

Depuis trois mois, Fonseca montre une volonté de ressortir les ballons mais "hormis Matic, il n’a pas ce profil. En voulant mettre une force de frappe offensive, il veut assurer un équilibre collectif au milieu. Mais entre la qualité technique pour ressortir et un volume de course et d’intensité comme peuvent l’avoir Akouokou et Veretout, un coach choisit toujours la deuxième solution", regrette Nicolas Puydebois. Que ce soit à Manchester ou dans le Forez, Paulo Fonseca s’est trompé sur ses choix de départ. Même une qualification en Angleterre n’aurait pas changé le constat.

L’OL aurait rejoint le dernier carré grâce aux ajustements réalisés en cours de match plutôt qu’au onze titulaire, dépassé pendant de très longues minutes. Avec son passage à la Roma, à Lille ou à l’AC Milan, Fonseca avait séduit Textor par son expérience. Force est de constater qu’il a loupé le rendez-vous où il était le plus attendu. Il aurait pu passer pour un génie en ressortant de sa poche Paul Akouokou mais finalement, les critiques s’abattent avant tout sur ce choix.

Quatre matchs pour faire oublier ce raté

Le milieu ivoirien n’y est pour rien dans l’histoire, mais en titularisant l’ancien du Betis pour les deux plus gros matchs de la saison, Paulo Fonseca n’a pas fait qu’un coup de poker. Il a très certainement réussi à se couper d’un des joueurs les plus influents du vestiaire en la personne de Nemanja Matic. Acclamé par Old Trafford, le Serbe n’a pas joué la moindre minute contre son ancien club et sa blessure à la hanche dimanche pour le derby interroge forcément.

À l’heure du sprint final, l’OL aurait largement besoin de l’expérience du milieu, que ce soit dans sa capacité à garder le ballon ou à jouer du vice. Cela n’aurait pas été de trop dans les dix minutes de folie à Manchester. Si on louait sa gestion depuis son arrivée, Paulo Fonseca vit sa première zone de turbulence et n’a désormais plus le destin de son équipe entre les mains. Si l’OL veut accrocher la Ligue des champions, seul un sans-faute sur les quatre derniers matchs pourrait faire l’affaire. Et encore…