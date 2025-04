L’OL féminin connaît l’arbitre qui officiera lors de son déplacement à Nantes entre ses deux rencontres face à Arsenal en Ligue des champions. Il s’agira de Cécile Bessière.

Ce ne sera sans doute pas le match le plus important à gagner cette saison. Pour autant, l’avant-dernière journée de Première Ligue prévoit un déplacement du côté de Nantes pour les joueuses de l’OL. Assurées de terminer premières de la phase de ligue, ce déplacement est également positionné entre les demi-finales aller et retour de C1 des Fenottes face à Arsenal (19/04 et 27/04).

Joe Montemurro devra donc gérer les organismes et les fatigues des unes et des autres avant d’entrevoir une potentielle finale de Ligue des champions. Cette rencontre du mercredi 23 avril (21 heures) n’aura guère plus de saveur pour les Nantaises. Elles sont en effet déjà maintenues et figées dans le ventre mou du classement. Elles n'ont plus la possibilité comptable d’accrocher les play-offs. Malgré tout, nul doute que l'envie de gagner face aux octuples championnes d'Europe sera présente.

Une arbitre qui a déjà été au sifflet lors de deux rencontres de l’OL cette saison

De leur côté, les coéquipières de Wendie Renard devront montrer que le match nul concédé au Parc OL face au Paris FC (2 – 2) n’était qu’un accident de parcours. Pour cela, le déplacement en Loire-Atlantique sera un bon moyen de se reprendre. Cécile Bessière sera au sifflet de la rencontre. Elle sera accompagnée de Valérie Todeschini et Katia Laribi à la touche. Sylvia Philion sera la quatrième arbitre. Il s’agira de la troisième rencontre de l’OL dirigée par Cécile Bessière cette saison. Elle avait déjà été nommée arbitre centrale lors du déplacement des Fenottes à Dijon le 12 octobre dernier (0 – 3). Elle avait également animé les débats lors de la réception de Reims il y a un mois (8 – 1).