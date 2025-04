Interpelé à la sortie du derby entre Saint-Etienne et l’OL, l’individu soupçonné d’avoir lancé une pièce sur l’arbitre assistant a vu sa garde à vue prolonger. Il risque jusqu’à trois ans de prison.

Une avance d’un but, un carton rouge finalement annulé à tort et une première mi-temps réussie, tous les voyants étaient au vert pour l’AS Saint-Etienne, dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Et puis, la stupidité d’un supporter a tout remis en cause et pourrait bien avoir des conséquences plus graves qu’un simple arrêt de 40 minutes du derby. À une minute de la pause, l’arbitre assistant Mehdi Rahmouni a reçu une pièce sur la tête, ce qui a entraîné l’arrêt temporaire de la rencontre, qui a finalement repris 40 minutes après suite à la fameuse prise d’un Doliprane. Cet arrêt a permis au club stéphanois de rapidement identifier l’auteur du geste et de l’interpeller une fois le derby terminé.

Une décision sur les suites judiciaires prises ce mardi

Placé dans la foulée en garde à vue, l’homme de 28 ans, sans antécédents judiciaires, a vu cette dernière être prolongée et il a passé de nouveau la nuit de lundi à mardi au poste, a indiqué le parquet de Saint-Etienne. Une décision sur les suites judiciaires le concernant sera prise mardi à la mi-journée. Son audition en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour "violence au sein d’une enceinte sportive" vise à déterminer s’il est l’auteur du jet d’une pièce de monnaie qui a atterri sur la tête d’un arbitre adjoint de la rencontre, a expliqué à l’AFP le directeur interdépartemental de la police de la Loire, Yves Cellier.

Le supporter encourt jusqu’à trois ans de prison et 45 000 € d’amende et a été "formellement identifié par les caméras de vidéosurveillance du stade en train de jeter un projectile", a déclaré de son côté le procureur adjoint de Saint-Etienne, Aurélien Buffart.