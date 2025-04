À la veille du match de Nantes contre le PSG ce mardi, Antoine Kombouaré n’a pas manqué de réagir aux erreurs survenues lors du derby entre Saint-Etienne et l’OL (2-1). L’arbitrage de François Letexier a eu une incidence sur le derby, mais aussi sur le classement en Ligue 1.

Faute avouée à moitié pardonnée ? Cet adage, Corentin Tolisso ne l’utilise clairement pas puisque le milieu de terrain de l’OL a rapidement annoncé que l’erreur reconnue par François Letexier ne changerait rien à sa blessure, ni au scénario du derby. En plus de la défaite lyonnaise dans le Chaudron (2-1), la 126e opposition régionale a été le théâtre d’une décision arbitrale qui fait couler beaucoup d’encre depuis plus de vingt-quatre heures désormais.

À la 20e minute, l’arbitre central avait fait le choix d’expulser Lucas Stassin après avoir écrasé la cheville de Tolisso. Une décision juste et logique finalement annulée après visionnage de la VAR. Letexier puis la Direction Nationale des arbitres ont reconnu que ce fut une erreur, pas de quoi faire taire les critiques. En marge de Nantes - PSG, qui se tient ce mardi en match en retard, Antoine Kombouaré n’a pas manqué de s’en prendre à l’arbitre français, avec qui il a un certain contentieux.

"Avant ce derby, il y a eu le clasico (OM-PSG, 0-3 en octobre dernier)", a poursuivi Antoine Kombouaré. Le petit Amine Harit fait la faute, carton rouge. M. Letexier est venu expliquer que ce qui est important pour lui, c’est l’intégrité physique des joueurs. Il a dit : ‘Je les protège’, c’est pour ça qu’il a sorti le rouge. Après, vous voyez l’état de Donnarumma après le pied de Singo (lors de Monaco-PSG, 2-4 en décembre dernier). Si vous ne l’excluez pas, même s’il ne l’a pas fait exprès… parce qu’Amine Harit ne voit pas non plus Marquinhos. C’est quoi protéger l’intégrité physique de Donnarumma, qui est défiguré ? Et puis dimanche (lors d’ASSE-OL), Tolisso sort sur la civière, il n’y a même pas de débat."

"Des conséquences pour Le Havre, pour nous à Nantes"

N’ayant pas manqué de rappeler aux supporters lyonnais l’injustice nantaise vécue il y a un an "avec Lacazette qui aurait dû être exclu pour un coup de coude avant de marquer", Antoine Kombouaré concède que l’erreur de Letexier n’a pas eu que des conséquences sur le derby. À dix contre onze, le scénario aurait pu être différent pour l’OL, aujourd’hui sixième de Ligue 1, mais aussi pour les clubs qui luttent pour le maintien. "Il n’y a pas de débat, c’est carton rouge pour Stassin et après, il ne peut pas marquer. Et les conséquences sont graves pour Le Havre, pour nous, parce qu’aujourd’hui Saint-Etienne se retrouve avec deux points de plus, alors qu’ils auraient pu se retrouver avec un point ou zéro. On ne saura jamais."

Les Verts sont en effet revenus à égalité du HAC pour la place de barragiste et n'ont que trois points de retard sur la 15e et 14e place...