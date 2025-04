La DNCG alerte l’OL et les 17 clubs de Ligue 1 sur les droits TV

En marge de la fin de saison et des prochains passages, la DNCG a fait passer un message à l’ensemble des clubs de Ligue 1. Face à l’incertitude autour des droits TV, l’OL et les dix-sept autres clubs ne devront pas prendre en compte les recettes issues des diffuseurs dans leur budget prévisionnel.

La bataille est intense et promet de l’être jusqu’au bout. À trois journées de la fin, personne ne sait encore qui sera qualifié en Ligue des champions, mis à part le PSG. L’OM est en ballottage favorable, mais une défaite dimanche contre Lille et tout serait remis en cause avec une course à six qui pourrait se retrouver encore plus resserrée. L’OL espère bien être dans le quatuor de tête au coup de sifflet final de la 34e journée, car les finances l’exigent, comme indiqué dans le communiqué d’Eagle Football Group, il y a quelques semaines.

Le club lyonnais n’est pas le seul dans cette situation. Mardi, à Monaco, le propriétaire Dimitri Rubolovlev a rappelé au staff et aux joueurs l’importance sportive et économique d’une qualification en Ligue des champions. Tous les clubs français sont sur le qui-vive et ce n’est pas la situation autour des droits TV qui permet de voir l’avenir avec optimisme.

Trop d'incertitudes sur les droits TV et les promesses de vente

En ce sens, la DNCG aurait choisi de passer un message à l’ensemble des acteurs de la Ligue 1 ces dernières heures, d’après L’Équipe. Dans les prochaines semaines, les clubs seront amenés à se présenter devant le gendarme financier avec un budget provisionnel pour la saison prochaine. Cette audition sera d’ailleurs cruciale pour l’OL qui reste sous le coup d’une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2.

Au moment de se présenter devant la DNCG, John Textor et la délégation lyonnaise ne devront pas inclure de recette émanant des droits TV dans leur budget pour 2025-2026. Jean-Marc Mickeler, président de l’organisme, appelle également les clubs à stopper des budgets prévisionnels avec des revenus de transferts espérés, mais pas obtenus… Le gendarme financier veut serrer la vis en ces temps de crise.