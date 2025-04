OL - Ligue 1 : le calendrier des candidats à la Ligue des champions

Ils sont six pour trois places. À trois journées du terme de la saison 2024-2025, six formations de Ligue 1, dont l'OL, se tiennent en quatre points. Parmi elles, trois gagneront leur billet pour la Ligue des champions.

Qui seront les trois équipes devant se contenter des miettes ? A trois journées de la fin du championnat, le PSG sait déjà qu'il est vainqueur de la Ligue 1, et aussi qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Mais derrière, la lutte est intense et indécise pour les trois strapontins qualificatifs pour la C1. L'OL se mêle à ce combat qui englobe Marseille (2e), Lille (3e), Monaco (4e), Nice (6e) et Strasbourg (7e).

Ces six formations se tiennent en quatre points, de l'OM (58) au RCSA (54). Entre les deux, le LOSC en compte 56, l'ASM 55, l'Olympique lyonnais et l'OGCN 54. Tout est possible donc, même si les Marseillais ont les cartes en main pour terminer sur le podium. Rappelons qu'actuellement, les trois premiers participeront à la phase de classement de la "coupe aux Grandes Oreilles" en 2025-2026. Le quatrième devra en passer par un tour préliminaire, puis un barrage.

L'OL a son destin en main

Aujourd'hui, on sait que les Rhodaniens ont leur destin entre leurs mains pour terminer dans le top 4. En battant les Monégasques à la 33e journées, ils seraient assurés de finir parmi les quatre premiers. Il s'agit d'ailleurs de l'une des deux dernières confrontations directes restantes. Le week-end prochain, Lille recevra Marseille.

Il est difficile de juger le calendrier de ces six équipes, puisque les enjeux peuvent différer en fonction du moment du match, et selon les motivations des adversaires. On sait toutefois que les hommes de Paulo Fonseca (et Jorge Maciel) recevront deux fois : Lens (4 mai) et Angers (17/05), ce qui est une bonne chose, a priori. En revanche, on peut considérer le déplacement à Louis-II (10/05) comme une véritable "finale" pour la Ligue des champions.

Plusieurs "arbitres" en cette fin de saison

Sur ce même point, l'OM devra voyager à deux reprises, comme Monaco. A l'inverse, le LOSC, Nice et Strasbourg accueilleront deux fois sur trois. On note aussi que Lens, Brest, Rennes, Le Havre, Angers et Reims serviront "d'arbitres". Les Sang et Or (8es), après l'Olympique lyonnais, affronteront le club de la Principauté (17/05). Les Brestois (9es) iront eux défier Lille et finir la saison à domicile contre l'OGCN. Quant aux Rennais (11es), largement dominés par l'OL (4-1), ils feront aussi face aux Aiglons (10/05), puis aux Phocéens (17/05).

Dans le bas de tableau, et encore concerné par la lutte pour le maintien, le HAC (16e) jouera au Vélodrome (10/05), avant de recevoir les Alsaciens (17/05). La situation est la même pour le SCO (15e). Sa survie passera notamment un succès contre Strasbourg (10/05) puis par un ultime arrêt à Décines (17/05). Enfin, les Rémois (13es), pas encore sauvés, devront batailler en accueillant Nice (02/05) et le LOSC (17/05).

Les 7 équipes pourraient être qualifiées en Europe

Rappelons que pour l'instant, le 5e serait reversé en Ligue Europa, et le 6e en Ligue Conférence. Mais en cas de victoire parisienne contre Reims en finale de la Coupe de France, tout serait décalé, avec un 6e en C3, et le 7e obtenant une place pour la troisième compétition européenne.

Le calendrier des six équipes entre la 2e et la 7e place :