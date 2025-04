Pour la Ligue des champions, l’OL sait désormais à quoi s’en tenir

Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur de Rennes samedi, l’OL a gagné une place au classement. Mais avec six équipes qui se tiennent en quatre points à trois journées de la fin, les joueurs de Paulo Fonseca savent désormais qu’un sans-faute est plus qu’obligatoire.

Les supporters de l’OL attendaient une réaction et les joueurs la leur ont donnée samedi soir à Décines. Une semaine après la double désillusion contre Manchester United mais surtout dans le derby, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette "devaient se racheter, même si ça n’effacera pas le passé". Le capitaine lyonnais a plutôt raison sur ce point, tout ce qui a été laissé en route, l’OL ne peut plus revenir dessus. Pourtant, en voyant la prestation contre Rennes samedi (4-1), il y a forcément encore plus de regrets sur le non-match à Geoffroy-Guichard.

L’impact psychologique n’était certes pas le même, trois jours après une cruelle élimination en Ligue Europa, mais en montrant ne serait-ce que la moitié de l’envie mise contre le Stade Rennais, l’OL serait sûrement reparti du Chaudron avec autre chose que zéro point. Le passé est le passé et on ne peut plus revenir dessus, mais même un point du nul aurait eu des conséquences bien différentes sur le classement de cette Ligue 1. Car si le PSG a tué tout suspense il y a bien longtemps, la course à la Ligue des champions est complètement folle.

L’OL supporter de l’OM dimanche prochain contre Lille ?

Ce n’est pas nouveau et cela dure depuis plusieurs journées, mais à trois matchs de la fin, bien malin celui qui pourra donner le trio qui accompagnera le club parisien dans la plus grande des compétitions européennes. Au lendemain de la clôture de la 31e journée, ils sont encore six à pouvoir prétendre à ces places : l’OM, Lille, Monaco, Nice, Strasbourg et l’OL. Tous se tiennent dans un mouchoir de poche avec seulement quatre points entre la deuxième et la septième place. Un sprint final excitant qui pousse l’OL "à ne faire aucun faux-pas possible", comme l’a soufflé Alexandre Lacazette. En gagnant avec la manière contre Rennes, les Lyonnais ont relevé la tête, mais ont aussi réussi à gagner une place au classement. Les voilà désormais cinquièmes, à une longueur de Monaco et deux de Lille. Sur le papier, toutes les équipes ont leur destin entre les mains.

Seulement, en allant dans la Principauté dans deux semaines, l’OL sait qu’il peut potentiellement être dans les places pour la Ligue des champions en faisant un trois sur trois. C’est d’ailleurs ce qu’avait avancé comme objectif Moussa Niakhaté avant même la victoire contre Rennes. "Si on fait quatre sur quatre, on sera en Ligue des champions à 100%". En se concentrant uniquement sur l’OL, le défenseur sénégalais n’a pas tort puisque la formation rhodanienne passerait logiquement devant l’ASM avec ce sans-faute. Toutefois, dimanche prochain, en plus de devoir faire le travail à la maison contre Lens, les Lyonnais seront certainement supporters malgré eux de l’OM face à Lille.

Un goal-average qui va compter

En ballotage favorable pour occuper la place de dauphin du PSG, le club phocéen pourrait faire les affaires de la plupart de ses concurrents à la C1 en prenant le meilleur sur le LOSC de Bruno Genesio. À l’OL, on assure se concentrer exclusivement sur son propre calendrier et c’est déjà une vraie mission en soi. Car avant de penser aux autres, il faut penser à soi et prendre les neuf points qu’il reste en route contre Lens, Monaco et Angers.

Mais dans ce sprint final, le moindre petit détail compte, comme l’a rappelé Jorge Maciel. "Cette lutte, ça va peut-être se jouer à un point, à un but, tout peut basculer dans un sens contre dans l’autre." En ce sens, la victoire par trois buts d’écart contre Rennes a été un autre point positif pour les coéquipiers de Corentin Tolisso. S’ils auraient préféré que le PSG ne perde pas son invincibilité contre Nice, les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi à prendre le dessus sur les Aiglons grâce non pas à une meilleure différence de buts (+20 chacun) mais bien le nombre de réalisations inscrites cette saison (62 contre 59).

Lacazette : "Montrer le même visage que face à Rennes"

Au lendemain de la 31e journée, seul Monaco a une meilleure différence de buts (+22) et c’est forcément un point qui compte. D’ailleurs, Maciel "était content et déçu en même temps" que l’OL n’a pas signé une victoire plus large samedi. Mais entre Rhône et Saône, on est conscient qu’il faudra soigner ces statistiques offensives et défensives qui peuvent faire gagner ou perdre une place comme dans cette 31e journée. "On le sait, mais des fois, de vouloir mettre un but en plus, on peut en prendre un ou deux. Ça fait partie du football, c'est la beauté du sport. Ça sera excitant jusqu'à la fin", s’est enthousiasmé Lacazette. L’OL est désormais fixé plus que jamais : un trois sur trois et rien d’autre.