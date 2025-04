OL - Rennes (4-1) : le miracle Corentin Tolisso

Corentin Tolisso célèbre son but avec ses coéquipiers lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sorti sur civière dimanche dernier lors du derby, Corentin Tolisso a fait un retour express, au point d’être titulaire contre Rennes samedi. Le milieu a rappelé une fois de plus toute son importance dans ce groupe de l’OL.

Plutôt avare sur les mots, Ainsley Maitland-Niles n’y est pas allé par quatre chemins au moment de parler de la présence de Corentin Tolisso dans le onze de l’OL samedi soir contre Rennes (4-1) : "c’est un miracle", s’est enthousiasmé l’Anglais. Comme le latéral droit, le milieu français a été l’un des grands messieurs de la victoire lyonnaise dans cette 31e journée de Ligue 1. Buteur à la 25e minute sur un service de Maitland-Niles, Tolisso est à la récupération d’un ballon qui va entraîner le 199e but d’Alexandre Lacazette un quart d’heure plus tard.

Voir le numéro 8 aussi décisif n’a rien de surprenant dans cette saison 2024-2025 qui est clairement celle de la rédemption pour le champion du monde 2018. Mais le voir briller contre Rennes relève presque de la folie. Ainsley Maitland-Niles y voit quelque chose de divin, et il est vrai qu’on se demande encore par quelle magie Corentin Tolisso a pu être dans le groupe de l’OL et mieux encore sur le terrain pour cette 31e journée de championnat.

Un 41+1e but, une semaine après le derby

Il y a une semaine, il quittait Geoffroy-Guichard, tête basse et casquette vissée sur le crâne, mais surtout en béquilles. Obligé de quitter prématurément le derby en raison d’un attentat non-sanctionné de Lucas Stassin, le natif de Tarare a fait les gros titres, bien malgré lui, pendant toute la semaine passée. Quand il a eu un temps la crainte d'un ligament touché, les examens complémentaires ont écarté cette hypothèse, relevant une petite entorse qui aurait dû lui faire louper quelques matchs, mais pas toute la fin de la saison. Finalement, samedi soir, Corentin Tolisso a couru comme si rien de toutes ces récentes péripéties ne s’étaient produites.

Titulaire ce soir, Tolisso porte un gros strapping au genou droit, séquelle de la faute de Stassin lors du derby #OL #OLSRFC pic.twitter.com/4lwqBEKPoM — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) April 26, 2025

Un très gros bandage au niveau du genou était malgré tout là pour rappeler que la sortie sur civière dimanche dernière n’avait rien d’une simulation. Seulement, les soins apportés pendant une semaine et l’abnégation du joueur ont fini par avoir raison de ce triste épisode au Chaudron. "Quand tu es un joueur de haut niveau comme lui, qui performe comme lui, il performe, c'est comme une Formule 1, tout se règle au détail, a salué Jorge Maciel après la rencontre. Il y a trois jours, il était en réathlétisation, je lui ai demandé comme il allait, il m'a répondu : 'je vais serrer les dents, il reste quatre matches, on y va' ". Il a finalement fait plus que serrer les dents contre Rennes. Dans la performance collective, il a encore joué un rôle central, preuve que l’OL peut difficilement se passer de lui, encore plus dans ce sprint final.

"Une telle force de caractère contamine tout le monde"

Sorti à la 65e minute afin de ne pas tirer trop sur la corde, Corentin Tolisso devrait avoir un programme spécial une partie de la semaine pour être au maximum de ses capacités contre Lens dimanche prochain, toujours à Décines. Le staff médical va le mettre au frais, le bichonner pour qu’il puisse insuffler l’élan qu’il a donné face au Stade Rennais. Dans la semaine morose vécue par l’OL entre l’élimination en Ligue Europa, la défaite dans le derby et les différentes polémiques liées à ce match, la course contre-la-montre que s’est lancé l’homme aux désormais 41+1 buts sous les couleurs lyonnaises a aussi pu servir de boost mental.

Dans ce sprint final, chaque petit détail compte et la résilience de Tolisso n’est pas passée inaperçue dans le vestiaire rhodanien. "Je ne suis pas étonné, parce que je connais Coco. Maintenant, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de voir que même quand certains sont diminués, ils poussent pour aider l'équipe. Ça apporte de l'envie à chacun", a souligné Alexandre Lacazette, suivi par Jorge Maciel. "Quand tu as un joueur comme lui, qui a son niveau d'engagement avec la douleur, parce qu'il n'était pas à 100 %, mais qui veut faire l'effort pour tout le groupe, ça contamine tout le monde." À la recherche de signes positifs dans le ciel morose des derniers jours, l’OL a trouvé un début de réponse samedi soir derrière son vice-capitaine.