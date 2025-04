Buteur samedi soir contre Rennes, Alexandre Lacazette n’est plus qu’à un but de sa 200e réalisation avec l’OL. Néanmoins, le capitaine lyonnais retenait la réaction de ses coéquipiers après la semaine dernière compliquée.

Une victoire 4-1, on suppose que ça fait du bien au moral de l'OL ?

Alexandre Lacazette : Oui, on avait à cœur de faire un beau match. On ne peut pas dire qu'on s'excuse par rapport au derby, mais on avait envie, devant nos supporters, de faire un beau match, une belle prestation, aboutie au maximum. Et je pense que ce (samedi) soir, tout le monde est content.

Avec quatre buts, l'OL a aussi fait un joli spectacle offensif...

Oui, c'est bien, parce que devant, on a tous été efficaces, impliqués. Mais je pense que ce soir, le travail défensif de l'équipe est annoté. Le coach nous le souvient souvent, mais je pense que ce soir, tout le monde a mis la pierre à l'édifice, en partant de Lucas (Perri) jusqu'à moi.

"J'espère qu'on va faire les trois mêmes matchs comme ce soir"

Est-ce que cette victoire, ça efface un petit peu la douleur du derby ?

Non, on ne pourra pas l'effacer, cette douleur. Elle est là, il faut passer à autre chose. On n'oublie pas, mais chaque match est important.

Ce championnat est serré. Il n'y a que deux points entre la deuxième et la septième place. Il n'y a pas de place pour faiblir ?

Oui, il faut être concentré jusqu'au bout et ne rien lâcher. Maintenant, on veut que le meilleur gagne.

Après ce match, il n'y a plus de faux-pas possible jusqu'à la fin...

Oui, c'est ce qu'on avait déjà dit avant aussi... (sourire) Maintenant, il faut voir comment chaque équipe finit sa saison, mais on se concentre sur nous. J'espère qu'on va faire trois matchs comme on a fait ce soir. On va se reposer déjà et bien travailler cette semaine pour bien préparer le prochain rendez-vous.