Sous pression, l’OL répond présent contre Rennes (4-1)

Dos au mur après les résultats du début du week-end en Ligue 1, l’OL n’a pas manqué son rendez-vous contre Rennes. Après une semaine compliquée, les Lyonnais répondent avec la manière (4-1) et soignent le goal-average.

Que de regrets. C’est un peu ce que doivent se dire les supporters de l’OL et même les joueurs. Une semaine après le non-match dans le derby, les Lyonnais ont offert un tout autre visage ce samedi soir contre Rennes. Un visage séduisant qu’on aurait aimé voir dimanche dernier, mais aussi à Manchester à la vue de la composition couchée par Paulo Fonseca ce samedi. Un 4-2-3-1 porté vers l’offensive avec Thiago Almada comme meneur de jeu, accompagné par Malick Fofana et Rayan Cherki sur les côtés.

Ce n’est certainement pas les résultats du week-end qui ont poussé le coach portugais à opter pour cette stratégie, mais elle n’a pas été de trop pour répondre aux victoires de Nice et de Strasbourg, mais aussi au nul de Monaco. Une semaine après avoir clairement manqué son derby, la formation lyonnaise s’est un peu rachetée (4-1), même si ça n’effacera pas la semaine passée.

Grosse première de Maitland-Niles et Tolisso

Néanmoins, la réaction d’orgueil était attendue contre Rennes et elle a bien eu lieu, grâce à une première mi-temps largement maitrisée. Après avoir créé la surprise en faisant partie du groupe retenu par Fonseca, Corentin Tolisso a trouvé le moyen d’être titulaire, une semaine après être sorti sur civière. Avec un gros bandage au niveau du genou, le milieu n’a pas fait tache, bien au contraire. Aligné aux côtés de Matic, le numéro 8 n’a pas donné l’impression d’être diminué physiquement avec encore un gros abattage. Cherchant à se rassurer, l’OL a rapidement mis le pied sur le ballon et a surtout rapidement pris l’avantage.

Sur un rush de Maitland-Niles côté droit, le ballon est arrivé jusqu’à Fofana à gauche. Le Belge n’en revenait pas et les 51 034 spectateurs non plus. Son ballon enroulé a heurté la barre avant de finir dans la cage de Samba (1-0, 10e). En prenant les devants, les Lyonnais ont géré le tempo avant de faire le break à la 25e sur une attaque préparée. Maitland-Niles a encore bien joué le coup pour servir Tolisso qui a parfaitement ouvert son pied à l’entrée de la surface (2-0). On l’a dit, le milieu a été omniprésent et une de ses récupérations a lancé le contre d’Almada qui a parfaitement décalé Lacazette pour 3-0 (39e).

La boulette d'Almada, le but acrobatique de Mikautadze

Tous les voyants étaient, non pas au vert, mais positifs, mais l’OL reste l’OL et a joué à se faire peur dès le retour des vestiaires. Dans une prise de risque inutile, Thiago Almada a relancé Rennes à la 51e. Son dégagement en pleine surface a profité à Meïté qui a réduit le score à 3-1. Un petit vent de panique a gagné le Parc OL, d’autant plus que les coéquipiers de Mata se sont vus refuser deux buts par l’intermédiaire de Lacazette et Fofana pour des positions de hors-jeu au départ des actions. Rennes a bien compris qu’il pouvait y avoir de la fragilité dans les rangs lyonnais et a cherché à revenir, notamment avec le pied gauche de Blas. L’ancien Nantais a poussé Perri à la parade (71e) et Jorge Maciel a choisi d’apporter un peu de sang-frais.

En remplaçant Alexandre Lacazette, bloqué à 199 buts désormais, Georges Mikautadze n’a eu besoin que de trois touches pour donner de l’air à l’OL. En ouvrant bien le jeu vers Cherki, il a permis au numéro 18 de fixer Truffert avant de lui remettre dans la surface et de voir le Géorgien finir le double un-deux d’une volée acrobatique (77e, 4-1). Le but de la libération qui permet à l’OL de remonter provisoirement à la 4e place, mais surtout de dépasser Nice grâce à un meilleur goal-average. Et rien n’est anecdotique dans ce sprint final.