OL - Rennes : Tolisso titulaire, Lacazette plutôt que Mikautadze

Tolisso (OL) contre Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dos au mur après les résultats du week-end, l’OL se doit de gagner contre Renne ce samedi soir (21h05). Blessé lors du derby, mais présent dans le groupe, Corentin Tolisso débutera la rencontre.

Victoire (1-3) de Nice à Paris, victoire (3-1) de Strasbourg contre Saint-Etienne. Ce début de 31e journée de Ligue 1 est loin de faire les affaires de l’OL. Les trois points étaient déjà obligatoires bien avant le lancement de ce nouveau week-end de foot en France, mais ils sont désormais plus que nécessaire. Au moment de rentrer sur la pelouse décinoise pour affronter Rennes ce samedi, les joueurs de Paulo Fonseca sont septièmes et accusent trois points de retard sur Nice, quatrième et barragiste pour la Ligue des champions.

Un écart loin d’être insurmontable, mais l’OL ne peut se permettre de le laisser comme tel à l’issue des 90 minutes contre le Stade Rennais. Moussa Niakhaté vise le quatre sur quatre d’ici à la fin du championnat et il ne sera pas trop pour espérer la C1. Il se pourrait même que ce ne soit pas suffisant. Avant de faire tous ces calculs d’apothicaire, il y a déjà un match à gagner et ce ne sera pas une mince affaire contre les Bretons, sur la même dynamique que l’OL depuis début février (21 points sur 33 possibles).

Matic de retour dans le onze

Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a choisi de revenir à du classique après avoir innové de son propre chef ou par la force des choses à Manchester United puis dans le derby. L’OL évoluera toujours en 4-2-3-1 avec un onze qui se rapproche, très clairement, du onze-type. La seule interrogation concernait la présence ou non de Corentin Tolisso comme titulaire. Blessé à Geoffroy-Guichard dimanche dernier, le milieu a finalement été retenu dans le groupe lyonnais.

Cette première surprise est suivie d’une seconde puisque l’international français est bien aligné d’entrée par son coach. Il évoluera aux côtés de Nemanja Matic, lui aussi, de retour dans le onze. N’ayant plus connu de titularisation depuis le 9 mars dernier en raison notamment d’une blessure, Malick Fofana retrouve son couloir gauche, avec Rayan Cherki comme pendant à droite. Le duo, soutenu par Thiago Almada en meneur, sera chargé de servir Alexandre Lacazette, préféré à Georges Mikautadze.

La composition de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Cheki, Almada, Fofana - Lacazette (cap)