Damaris Egurrola à l’entraînement de l’OL face à Wendie Renard et Selma Bacha (Photo by Thomas COEX / AFP)

Comme à l’aller, Joe Montemurro peut compter sur un groupe au complet contre Arsenal. L’OL se présentera avec Wendie Renard pour la demi-finale retour de Ligue des champions.

Il y a une victoire à gérer dimanche à 18h. Après avoir fait le travail samedi dernier à Londres, l’OL féminin n'a qu'un petit but d’avance et n’a donc pas acquis sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. Mais la formation lyonnaise est clairement en balance favorable pour tenter d’aller chercher un neuvième trophée sur la scène européenne grâce aux buts de Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay samedi dernier contre Arsenal (1-2). Malgré le match à Nantes en milieu de semaine, Joe Montemurro a eu une semaine pour préparer au mieux ce match retour à Décines. L’entraîneur australien n’a pas hésité à envoyer la réserve en Loire-Atlantique, renforcée par quelques joueuses d’expérience et il a tenu à leur rendre un coup de chapeau, ce samedi à la veille du rendez-vous contre Arsenal.

Enfin la 500e pour Renard ?

Après avoir largement fait tourner, Montemurro va logiquement s’appuyer sur ce qui fait la force lyonnaise depuis le début de la saison. Comme à l’aller, l’OL peut compter sur un groupe au complet. Même Wendie Renard est de la partie, mais son cas reste encore à trancher dans les heures à venir. Ayant participé à l’entraînement de veille de match, la capitaine lyonnaise devrait sûrement jouer son 500e match sous le maillot de l’OL. Reste à savoir si ce sera dans la peau d’une titulaire ou avec une entrée en cours de jeu. Mais tout laisse à penser que le cap symbolique sera bien franchi ce dimanche (18h).

Le groupe de l'OL contre Arsenal : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Damaris, Däbritz, Dumornay, Heaps, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer