OL Académie : la réserve veut repousser le sacre de Limonest

Troisième à sept points de Limonest, la réserve de l’OL n’a pas encore dit mathématiquement adieu à la montée. Mais, à trois journées de la fin, les joueurs de Pierre Chavrondier veulent avant tout assurer leur place sur le podium.

Avec une qualification pour la finale de la Premier League International Cup acquise mardi, la réserve de l’OL ne pouvait pas mieux espérer pour préparer son choc contre Limonest, ce samedi (18h). Et puis, John Textor est passé par là et Gueïda Fofana a accepté l’opportunité qui lui était offerte, à savoir prendre temporairement en mains le RWD Molenbeek dans sa course à la montée en première division. La décision a fait jaser même jusqu’en interne et au stade Courtois Fillot, Pierre Chavrondier dirigera la réserve, et ce, pour les trois derniers matchs de cette saison de National 3.

À trois journées de la fin, les coéquipiers de Mathys De Carvalho peuvent encore croire à la montée en N2 mais il faudrait un alignement des planètes avec leur 3e place (40 points). Avec sept unités d’avance, Limonest est parti pour connaitre une montée, mais mathématiquement, rien n’est joué avec Lyon-La Duchère, en embuscade avec 41 points.

La montée, pas forcément un objectif

Ce samedi, l’OL voudra avant tout repousser le sacre du voisin de l’ouest-lyonnais avant de se mettre encore à croire à quelque chose de plus grand. Mais est-ce vraiment la volonté à Décines d’aller voir plus haut ? Selon certaines indiscrétions, l’objectif n’est pas celui-ci et une place sur le podium validera avant tout les efforts fournis depuis le début de la saison. Pour ce choc avant un deuxième dans une semaine contre "La Duch’", Pierre Chavrondier pourra compter sur Alejandro Gomes Rodriguez, non retenu avec les pros, mais aussi Romain Perret, buteur en milieu de semaine contre Fulham.