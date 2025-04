ASSE - OL (2-1) : Stassin "ne voulait pas blesser" Tolisso

Dimanche contre l'OL, l'attaquant de l'ASSE, Lucas Stassin a blessé Corentin Tolisso dans un geste dangereux. Le Stéphanois s'est excusé auprès du Lyonnais.

Même si l'interruption de la rencontre entre l'ASSE et l'OL a pu faire passer cette action au second plan, elle restera bel et bien dans l'histoire de ce derby. On jouait la 23e minute, et Lucas Stassin avait frappé une première fois contre l'Olympique lyonnais en ouvrant la marque après seulement 10 minutes. Mais il allait faire encore plus mal à son adversaire en blessant Corentin Tolisso.

En réalisant une semelle sur le tendon d'Achille du milieu de terrain, il a touché très durement celui qui réalisait jusqu'à présent la meilleure saison pour d'un joueur rhodanien. Se tordant de douleur, le champion du monde 2018 est sorti sur la civière. L'inquiétude règne à son sujet, puisque son genou aurait tourné sur ce geste.

"Je suis allé lui dire pardon"

Aperçu quittant Geoffroy-Guichard à l'aide de béquilles, l'ancien footballeur du Bayern Munich pourrait ne plus rejouer de l'exercice 2024-2025. Quant à Stassin, il a pu poursuivre la rencontre. François Letexier avait dans un premier temps exclu le Belge, avant de revenir sur sa décision après un appel de la var.

Au grand soulagement de l'avant-centre de 20 ans. "J'ai revu les images. Je pensais qu'il allait venir me retirer le carton rouge pour me mettre un jaune. C'est sa décision, dans tous les cas, il fallait la respecter, a-t-il confié. Je voulais jouer tout le match, donc c'est une chance pour moi d'avoir pu continuer. Ç'aurait pu être un tournant si on se retrouvait à dix. Je n'ai pas eu de nouvelles de Corentin Tolisso. Je suis allé lui dire pardon, ce n'est pas un geste que je voulais faire. Je ne voulais pas le blesser. " Il ne le voulait peut-être pas, mais le mal et fait, et l'OL devra se relever de ce nouveau coup dur.