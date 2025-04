Rennes, un adversaire qui réussit peu à l’OL dans son antre

L’OL jouera un match décisif samedi (21 h 05) face au Stade Rennais dans sa course à la Ligue des champions. Un adversaire qui réussit peu aux Rhodaniens lorsqu’ils accueillent les Bretons au Parc OL.

C’est peut-être le match que les hommes de Paulo Fonseca redouteront le plus en cette fin de saison. Après sa cruelle semaine passée, ils devront se relever d'un échec européen face à Manchester United (5 - 4) et du derby perdu face à l'ASSE (2 - 1). Ce samedi à 21 h 05, le Parc OL devrait dépasser la barre des 50 000 spectateurs présents pour la venue du Stade Rennais. Un adversaire dangereux et qui a su se reprendre après ses nombreuses déconvenues au fil de la saison. L’arrivée de l’ancien technicien du Red Star Habib Beye (2021 – 2024) y est pour beaucoup. Celui qui a remplacé Jorge Sampaoli sur le banc a réussi à redresser la barre et les coéquipiers d’Adrien Truffert remontent doucement la pente. Ils ont en effet remporté 3 de leurs 4 derniers matchs, dont le derby face à Nantes la semaine dernière (2 – 1).

Un pic de forme dont il faudra se méfier pour l’OL. D’autant plus que l’enceinte décinoise réussit plutôt bien à Rennes. Sur les huit confrontations qui y ont eu lieu, les rouges et noirs affichent un bilan de 5 victoires pour 3 défaites. Le troisième adversaire le plus coriace en Ligue 1 derrière le PSG (6 victoires, 1 nul, 3 défaites) et le LOSC (6 victoires, 1 nul, 2 défaites).

Un match aller au goût amer

Lors du match aller, l’OL s’était déplacé au Roazhon Park dès la première journée de championnat. Les hommes de Pierre Sage avaient pris une gifle d’entrée (3 – 0). Cette première rencontre marquait alors le début d’une mauvaise série à l’entame de ce nouvel exercice. En effet, les Rhodaniens s’étaient par la suite inclinés face à Monaco à domicile (0 – 2) ou encore l’OM (2 – 3). Ils s’étaient même faits peur face à Strasbourg et avaient rappelé des mauvais souvenirs à leurs supporters, avant de réaliser une folle remontée (4 – 3).

En tout cas, on ne peut pas dire que l’absence d'Alexandre Lacazette, au repos après les Jeux olympiques, avait réussi aux Lyonnais à l’aller. Pour son premier match officiel, Georges Mikautadze avait manqué un penalty à la 71e minute, manquant aux siens de réduire l’écart et d’espérer égaliser. Une opposition également marquée par les déboires d’un autre nouvel arrivant l’été dernier. Moussa Niakhaté, auteur d’une relance manquée ayant permis à l’ancien Lyonnais Amine Gouiri d’inscrire le deuxième but rennais (21e).