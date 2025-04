OL - Rennes : Perri et Matic de retour, un espoir pour Tolisso ?

Absent pour le derby, Lucas Perri va faire son retour contre Rennes, tout comme Nemanja Matic. Paulo Fonseca garde un espoir pour Corentin Tolisso, touché lors d’ASSE - OL.

L’image faisait froid dans le dos et en voyant Corentin Tolisso quitter Geoffroy-Guichard, les supporters de l’OL craignaient le pire. Les examens complémentaires après le derby ont écarté la thèse d’une rupture du ligament croisé du genou et ce fut déjà un premier soulagement. Si la pilule n’est toujours pas passée dans les rangs lyonnais avec l’absence de carton rouge pour Lucas Stassin, la colère pourrait s'atténuer dans les heures à venir.

Quand une absence de quelques matchs avec un possible retour avant la fin de la saison avait pointé le bout de son nez, Corentin Tolisso pourrait bien être retenu contre Rennes, dès ce samedi (21h05). En tout cas, l’espoir reste permis avec les déclarations de Paulo Fonseca, à deux jours de ce rendez-vous. "Il n’a pas fait d’entraînements cette semaine, mais on va attendre jusqu’à demain pour voir s’il peut postuler mais je m'attends à ce qu'il soit forfait. Il veut aider l’équipe. On va voir demain (vendredi) comment il est, s’il a la possibilité de faire l’entraînement. On va voir tous ensemble si on peut prendre ce risque."

https://twitter.com/oetl/status/1915365732323389668

Matic "a fait une bonne semaine de travail"

Absent de la séance collective ce jeudi, Tolisso reste l’un des maillons forts de l’OL cette saison et forcément, la présence du milieu serait un plus. Toutefois, l’incertitude est bien présente concernant l’international français et une absence ne serait pas une surprise. Si un semblant de doute plane au-dessus de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca pourra compter sur deux renforts de poids par rapport au derby. Absent à Saint-Etienne à cause de l’accouchement de sa femme au Brésil, Lucas Perri "est de retour, il sera là contre Rennes". La situation est la même pour Nemanja Matic, touché officiellement à la hanche et qui "a fait une bonne semaine de travail". De quoi le voir titulaire samedi contre Rennes ?