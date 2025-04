OL - Première Ligue : Dumornay, Heaps et Montemurro nommés

En plus de Christiane Endler, l’Ol sera bien représenté aux trophées de la LFFP le 28 avril prochain. Melchie Dumornay et Lindsey Heaps font partie des nommées pour le titre de meilleure joueuse. Joe Montemurro postule de son côté chez les entraîneurs.

Mercredi soir, l’OL a encore gagné à Nantes (0-2), mais cela n’a pas forcément d’incidence sur le classement de Première Ligue. Toutefois, les Lyonnaises poursuivent leur invincibilité et même sans la plupart des joueuses titulaires. Ce choix de Joe Montemurro de partir avec l’équipe B à Nantes a eu une incidence pour Melchie Dumornay qui ne devrait pas terminer meilleure buteuse du championnat, Ayant déjà un but de retard sur Clara Mateo avant cette 21e journée, l’Haïtienne a vu l’attaquante française inscrire un doublé contre Fleury et donc atteindre la barre des 18 buts. Est-ce que ce doublé aura une incidence sur le résultat du vote pour le titre de meilleure joueuse de Première Ligue ? Mystère, mais l’OL sera en tout cas bien représenté avec Dumornay et Lindsey Heaps nommées aux côtés de l’attaquante du Paris FC.

Montemurro face à Soubeyrand et Joseph

Il faudra attendre le résultat de cette course à trois qui sera dévoilé ce lundi 28 avril à l’occasion de la cérémonie de la LFFP en l’honneur de cette saison 2024-2025 qui prendra fin le 16 mai avec la finale des play-offs. À Paris, la formation lyonnaise placera de nombreux éléments dans les différentes catégories. En plus de Christiane Endler pour le titre de meilleure gardienne, Joe Montemurro sera, lui aussi, de la partie. Pour sa première saison à la tête de l’OL, l’Australien concourt face à Sandrine Soubeyrand (Paris FC) et Sébastien Joseph, coach de Dijon qui se mettra sur la route des Fenottes en demies des play-offs.