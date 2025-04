OL - Ligue 1 : une proposition de loi contre la multipropriété

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Face à la croissance de la multipropriété dans le football et notamment en France, des députés français ont présenté une proposition de loi afin de limiter ces effets néfastes.

Ce jeudi, en plus d’une banderole à l’attention des joueurs de l’OL, les Bad Gones n’en a pas oublié pour autant John Textor. Présent à Manchester et Saint-Etienne, le propriétaire lyonnais reste dans l’œil du cyclone. Car si le sportif reste incertain dans ce sprint final, la saison rhodanienne sera loin d’être terminée au soir de la 34e journée de Ligue 1. Après Angers et une possible qualification en Ligue des champions, l’avenir du club se jouera en coulisses avec le passage devant la DNCG et cette relégation à titre conservatoire qui plane toujours au-dessus de l’OL. Pour le moment, le ciel est loin d’être éclairci et les Bad Gones n’ont pas manqué de le pointer dans leur banderole. "Sans pognon, Molenbeek, Botafogo, Lyon, qui sera le pigeon ?"

John Textor et sa multipropriété ont aussi le droit à un petit message des Bad Gones



« Sans pognon à la fin de saison, Molenbeek ? Botafogo ? Lyon ? Qui sera le pigeon ? » #OL pic.twitter.com/OIN0s6Sw7q — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) April 24, 2025

"Une amende à haute de 2% du chiffre d'affaires mondial"

Cette banderole fait sourire jaune, mais traduit l’état d’esprit qu’il peut exister autour d’Eagle Football et de John Textor. En ce sens, plusieurs députés français cherchent à prendre le taureau par les cornes pour éviter les dérives actuelles, avec un projet non-rétroactif ce qui concernera avant tout les futurs cessions de clubs français à des fonds d’investissement. Le 17 avril dernier, une proposition de loi a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée Nationale "visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel". Les députés souhaitent une « égalité de chances qui doit être préservée » mais aussi des sanctions plus fortes avec le remplacement d’une "peine de 45 000 € d’amende par amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect" et un rôle encore un peu plus fort pour la DNCG.