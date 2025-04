OL - Arsenal : un show avec le DJ Feder en après-match

Alors que la demi-finale retour de Ligue des champions féminine face à Arsenal se profile ce dimanche (18h), l’OL a de nouveau innover pour attirer du public. Un DJ de renommée internationale assurera le show pendant une heure après le coup de sifflet final.

Après son "match de wouf" face au Paris FC (2-2), l’OL a de nouveau trouvé une solution pour attirer un public en nombre ce dimanche. À 18 heures, les joueuses de Joe Montemurro accueillent Arsenal à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions. Mais ce ne sera pas le seul spectacle à voir au Parc OL. Après la rencontre, Feder, une des stars de l’électro française, fera le show lors d’un DJ SET d’une heure dans l’enceinte décinoise.

Hadrien Federiconi, de son vrai nom, est une véritable étoile montante dans sa discipline. Il est classé à la première position sur iTunes dans 22 pays avec son premier single "Goodbye". Mais ce n'est pas tout. Il a déjà accumulé 1,5 milliard de streams sur les plateformes d’écoute et 300 millions de vues sur YouTube. Les chiffres donnent le tournis. Actuellement en tournée dans toute l’Europe, il a décidé de poser ses valises entre Rhône et Saône pour performer ce dimanche. Avant la rencontre, sur le parvis du Parc OL (porte A), un autre DJ SET sera assuré par un deuxième artiste, cette fois purement lyonnais. XLR Music animera l’avant-match jusqu’à 17h30 et les spectateurs pourront se mettre peu à peu dans l’ambiance de la soirée.

Les Fenottes voudront participer à la fête

Mais les supporters de l’OL ne seront certainement pas les seuls à vouloir danser après la rencontre. Les coéquipières de Melchie Dumornay voudront également s’en donner à cœur joie. Pour cela, il faudra confirmer la solide victoire obtenue lors du match aller face aux joueuses de Renee Slegers (1 – 2) à l’Emirates Stadium. Arsenal cherchera de son côté à rectifier le tir et à se montrer plus efficace que samedi dernier. Pour les Fenottes, la 500ᵉ de Wendie Renard aura sans doute plus de saveur si elles obtiennent leur ticket pour la finale de la C1 à Lisbonne le 24 mai prochain.