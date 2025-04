Le 28 avril prochain se tiendra la traditionnelle cérémonie des trophées de la Première Ligue. Lundi, les nommées pour le titre de meilleure gardienne ont été dévoilées, avec Christiane Endler parmi les candidates.

Samedi à Londres, elle n’a pas été exempte de tous reproches. Entre deux relances ratées et une sortie plus qu’hasardeuse entraînant le penalty de l’égalisation d’Arsenal, Christiane Endler a vécu une soirée contrastée malgré la victoire lyonnaise. Elle aura à cœur de se racheter dès dimanche (18h) pour la manche retour contre la formation londonienne et prouver qu’elle fait toujours partie des meilleures au monde. Elle fait en tout cas partie des meilleures gardiennes du championnat de France, c’est une certitude. Avec seulement cinq buts encaissés, l’OL est la meilleure défense de Première Ligue et Endler n’y est pas étrangère. Elle restera malgré tout jugée au moment des play-offs, course décisive pour le titre de championne.

Meilleure gardienne FIFA en 2021

Dans cette lutte pour le titre, Christiane Endler devrait croiser la route de Mary Earps ou Chiamaka Nnadozie. Les gardiennes du PSG et du Paris FC vont s’affronter en demi-finale des play-offs et si la logique est respectée, l’OL devrait affronter une des deux formations en finale. Les trois gardiennes s’affronteront d’abord sur un autre terrain : celui du trophée de meilleure gardienne de Première Ligue. La cérémonie organisée par la LFFP se tiendra le 28 avril prochain avec Endler, Earps et Nnadozie comme finalistes.