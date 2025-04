Battu dans le derby dimanche, l’OL a laissé passer une très belle occasion de revenir à égalité avec le podium et Monaco. Loin d’avoir leur destin entre les mains désormais, les Lyonnais doivent viser le sans-faute pour espérer accrocher la Ligue des champions.

Avec un peu plus d’envie à Saint-Etienne, l’OL aurait pu être dans une situation bien différente avant de recevoir Rennes samedi (21h05). Après le nul entre Monaco et Strasbourg vendredi, les joueurs de Paulo Fonseca avaient une très belle opportunité de revenir à égalité de la troisième place. Avec 54 points comme le club de la Principauté, ils auraient pu s’offrir la fin de saison qu’ils espéraient tant avec ce déplacement sur le Rocher lors de l’avant-dernière journée.

S’il faudra attendre les réceptions de Rennes et Lens pour savoir à combien de longueurs se trouve l’ASM au moment de la 33e journée, l’OL n’a clairement plus son destin entre les mains dans la course à la Ligue des champions. Lille et Nice sont passés devant, tandis que Strasbourg est en embuscade à égalité de point. Il y a beau y avoir un PSG - Nice le week-end prochain ou un Lille - Marseille dans deux semaines, l’OL n’a plus aucun joker désormais. Il faudra un sans-faute sur les quatre dernières journées pour espérer retrouver la plus grande des compétitions européennes.

Entre neuf et dix points généralement

Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette en sont-ils capables ? Avec le visage montré dimanche dans le Chaudron, la réponse est clairement non. Toutefois, il reste à espérer que cela a pu servir d’électrochoc et que les supporters vont retrouver l’OL séduisant des dernières semaines et non celui des deux dernières sorties. Historiquement, le club lyonnais a toujours fini fort ses campagnes. Sur la dernière décennie, les quatre dernières journées réservent généralement trois victoires lyonnaises et un nul ou une défaite.

Ce fut le scénario entre 2015 et 2022 (hormis 2019-2020 avec l’arrêt lié au Covid-19). Neuf à dix points pris sur douze possibles, cela pourrait bien s’avérer suffisant pour rêver cette saison. Mais le mieux serait que les hommes de Fonseca prennent exemple sur la saison passée terminée avec quatre victoires en quatre matchs. Seulement, la dynamique était différente, l’OL n’avait pas perdu un de ses meilleurs éléments (Tolisso) sur blessure. Aux Lyonnais de faire mentir et de dissiper les nuages qui commencent à se faire présents ces dernières heures.