Première Ligue : l’OL affrontera Dijon en demi-finale des play-offs

Après la défaite de Fleury sur la pelouse du Paris FC, Dijon a validé mercredi soir son ticket pour les play-offs de Première Ligue. Les joueuses de Sébastien Joseph affronteront l’OL à Décines, le 10 ou 11 mai.

C’était acté depuis longtemps. L’OL est déjà qualifié depuis plusieurs semaines pour les demi-finales du championnat de Première Ligue. Les joueuses de Joe Montemurro ont rapidement assommé le championnat cette saison. Elles attendaient simplement de connaître l’adversaire qu’elles recevront en phase finale le 10 ou 11 mai prochain au Parc OL. Ce sera le DFCO.

Mercredi soir, les Dijonnaises sont revenues de Montpellier avec un point (0-0). Mais c’est Fleury qui a qualifié les filles de Sébastien Joseph. Les Franciliennes se sont en effet inclinées 4-0 sur la pelouse de leurs voisines du Paris FC. Malgré la 4e place de leurs futures adversaires et la suprématie lyonnaise en première division, les coéquipières de Melchie Dumornay devront se méfier des Bourguignonnes. Elles restent sur cinq matchs sans encaisser de but (trois victoires, deux nuls). Une défense solide qui pourrait bien contrarier les plans de Joe Montemurro.

Le PSG ou le Paris FC pour une éventuelle finale

L’autre demi-finale des play-offs offrira un duel 100% parisien. Le PSG affrontera le Paris FC. Si l’OL parvient à se débarrasser de Dijon, une finale très disputée l’attend. Les deux clubs talonnent de plus en plus les Rhodaniennes ces dernières années. Et le point du match nul arraché par le Paris FC au Parc OL le 12 avril (2-2) peut faire craindre aux Fenottes une belle adversité. De même concernant le PSG, qui est devenue la deuxième meilleure équipe française au fil des saisons. Pour rappel, la finale de Première Ligue aura lieu le 16 mai prochain et se tiendra au Parc OL si les coéquipières de Wendie Renard sont au rendez-vous.