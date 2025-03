Victorieuses 4 à 0 de Strasbourg samedi, les joueuses de Joe Montemurro ont fait un premier pas vers le titre. Elles sont assurées officiellement de jouer la phase finale.

Il n’y avait aucun doute avant le début de la saison, il n’y en a plus officiellement désormais. La victoire de l’OL à Strasbourg samedi ne restera pas dans les annales. Néanmoins, elle comptera à la fin du championnat. Grâce au succès 4 à 0, avec notamment un but de la grande dame de la semaine, Eugénie Le Sommer, les Fenottes ont validé définitivement leur place dans le top 4. C’est-à-dire une qualification pour la phase finale.

Huit points d'avance sur le deuxième

Depuis l’exercice 2023-2024, le vainqueur de la Première Ligue est désigné après les play-offs. Terminer en tête n’est donc gage de rien, si ce n’est de recevoir la demi-finale et l’éventuelle finale. Avec 20 longueurs d’avance sur le 5e, Fleury, l’Olympique lyonnais est assuré de terminer parmi les quatre premiers. En effet, il ne reste plus que six journées à disputer, soit 18 points à prendre.

Avec huit longueurs d’avance sur le PSG, deuxième, et neuf sur le PFC, troisième, les joueuses de Joe Montemurro ont même de quoi voir venir pour la position de leader. Désormais, la prochaine échéance importante pour les Fenottes sera le quart de finale de Ligue des champions. Il est prévu les 18 et 26 mars contre le Bayern Munich. En D1, avec la marge dont il dispose, le club rhodanien pourra se contenter de distribuer les temps de jeu sur les derniers matchs.