OL : Jérémy Menez encense Rayan Cherki

L'ancien attaquant français, Jérémy Menez, a encensé Rayan Cherki, décisif une nouvelle fois ce week-end face à Brest avec deux passes décisives (2-1).

Six passes décisives sur les cinq derniers matchs. Aujourd'hui, personne ne fait mieux que Rayan Cherki en Ligue 1 dans ce domaine. Plutôt en forme cette saison, bien que parfois sur courant alternatif, l'international Espoir français (24 sélections) est l'unique meilleur passeur du championnat. Il cumule neuf offrandes en vingt rencontres. Dimanche face à Brest, il a aidé l'OL en délivrant deux caviars à Alexandre Lacazette.

14 passes décisives et 7 buts cette saison

Jérémy Menez, ancien attaquant de l'équipe de France, a été interrogé par sur le joueur qui l’impressionne le plus actuellement. Sa réponse repose en partie sur une comparaison personnelle. "Cherki, parce qu'on a tous les deux été très tôt étiquetés comme des joueurs talentueux, explique-t-il à L'Équipe. Et on lui a aussi reproché, comme à moi, un manque de constance dans ses performances à ses débuts." Cette saison, le numéro 18 de l'Olympique lyonnais fait taire les critiques, au moins sur le plan statistique. Avec 7 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, il est le Rhodanien le plus décisif, et de loin.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football hexagonal depuis ses premiers pas en pro, l'ancien joueur de Saint-Priest devrait à nouveau susciter l'intérêt de formation européenne l'été prochain. Depuis des mois, plusieurs grands d'Europe se sont renseignés sur la situation de l’attaquant lyonnais. Des rumeurs autour du Bayern Munich, du PSG, de Liverpool ou de Dortmund… mais les négociations n’ont pas abouti. En attendant un possible départ au futur mercato, il reste quelques rencontres au milieu offensif pour améliorer encore son rendement et aider le club à se qualifier pour la Ligue des champions.