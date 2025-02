OL : Cherki offre le plus de passes pouvant devenir décisives en L1

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki lors d’OL – ASSE. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Encore décisif dimanche à Montpellier, Rayan Cherki en est désormais à sept offrandes en Ligue 1. Avec un peu plus de réussite de ses coéquipiers, le numéro 18 de l’OL en serait déjà à dix selon certaines statistiques.

Avec l’arrivée de Paulo Fonseca, il n’occupe forcément un rôle plus axial. Pourtant, sous le nouveau coach de l’OL, Rayan Cherki se montre décisif à plus d’un titre. Après trois matchs avec l’entraîneur portugais, le numéro 18 lyonnais a déjà inscrit un but et surtout délivré quatre passes décisives. Un bilan comptable positif pour l’international Espoirs qui retrouve une certaine influence après la fin du mercato hivernal. Avec sept offrandes désormais en Ligue 1, Cherki est le co-meilleur passeur du championnat avec Joao Neves (PSG) et Moses Simon (Nantes). Seulement, dans les faits, il pourrait être déjà bien plus haut et porter sur lui le fameux badge de "top passeur" mis en place par la LFP depuis quelques semaines.

Une référence au niveau de la passe en Ligue 1

L’efficacité de Rayan Cherki ne s’explique pas par la simple présence de Paulo Fonseca sur le banc. Le natif de Pusignan avait déjà trouvé sa place dans le système de Pierre Sage et était déjà le métronome du jeu de l’OL. A la baguette, il arrive à trouver des angles de passes que peu de joueurs peuvent voir et cela met ses coéquipiers en position de tirs et de marquer. Encore faut-il trouver le chemin du but.

D’après Opta, et sur le modèle des Expected Goals, le compteur passes décisives de Cherki devrait être bien plus élevé. Après 22 journées, il affiche une moyenne de 0,55 xA (expected assist) par match contre 0,38 pour Ousmane Dembélé, deuxième à ce classement. Ce modèle détermine la probabilité qu’une passe puisse devenir une « assist » (c’est-à-dire la dernière passe avant un but). Dans le fait, cela équivaudrait à dix passes décisives déjà, soit trois de plus qu’actuellement.