OL - Mercato : Matic répond aux rumeurs d’un départ hivernal

Décrit comme affecté par le départ de Pierre Sage de l’OL, Nemanja Matic aurait eu des envies de départ. Une fausse rumeur d’après le milieu serbe, pisté un temps par Côme.

Il y a un an, son arrivée avait fait basculer l’OL dans une autre dimension. Malgré la situation sportive du club lyonnais avec une place de lanterne rouge de la Ligue 1, Nemanja Matic avait accepté de rejoindre le projet présenté par la direction rhodanienne. S’il n’a pas été le seul facteur X de l’incroyable remontée de l’OL, le milieu serbe a comblé un manque. Un poste ciblé depuis des mois par les différents coachs passés entre Rhône et Saône. Positionné en sentinelle, Matic a apporté un équilibre et s’est rendu indispensable. Même s’il n’a plus ses jambes de 20 ans et que le poids de l’âge se fait sentir sur certains matchs, Nemanja Matic était devenu un rouage nécessaire à Pierre Sage. Au point que le coach l’avait déclaré intransférable.

"Toujours motivé à aider cette équipe"

C’était quand le natif de Lons-le-Saunier était encore en poste. Le choc de son éviction aurait marqué certains joueurs dont Nemanja Matic, plus aussi certain de rester à l’OL. Alors info ou intox ? Dans un entretien accordé à nos confrères du Progrès, il a réagi à ces rumeurs, lui qui n’est pas forcément un adepte des réseaux sociaux et confirmé ce qui avait déjà été démenti par Olympique-et-Lyonnais courant janvier. "Franchement, je ne lis pas trop ce qui se dit sur moi sur les réseaux sociaux et dans les journaux. C’est ma règle depuis le début de ma carrière, pour ne pas être influencé dans mon travail. Mais cela m’est quand même revenu aux oreilles, que je voulais m’en aller. Comme vous le voyez, je suis toujours là et toujours motivé à faire de mon mieux pour aider mon équipe."

Aligné dans un double-pivot sous Paulo Fonseca, Nemanja Matic s’est illustré à Montpellier avec une magnifique ouverture pour Ernest Nuamah. La preuve de son implication, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 et qui a été pisté en Italie durant l’hiver.