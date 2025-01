OL - Mercato : Sage ferme la porte à un départ de Matic

Matic (OL) face à Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Courtisé en Italie, Nemanja Matic est l’un des dossiers sensibles du mercato hivernal de l’OL. Toutefois, Pierre Sage ne veut pas entendre parler d’un départ du milieu serbe.

À l’OL, presque tout le monde était à vendre l’été dernier. Pour cet hiver, la donne n’est pas forcément différente même si Pierre Sage assure que le "climat n’est pas le même qu’en août dernier". Pourtant, le club lyonnais a toujours autant besoin de vendre. Aussi bien pour dégraisser un effectif pléthorique que pour faire rentrer de l’argent frais dans les caisses. Anthony Lopes, Jeffinho et Gift Orban ont déjà mis les voiles, mais il en faudra bien plus pour rassurer la DNCG. Depuis quelques jours, les rumeurs vont donc bon train sur certains joueurs, à l’image de Maxence Caqueret mais surtout Nemanja Matic. La direction de l’OL ne s’imaginait sûrement pas voir le Serbe au centre des discussions de l’hiver. Néanmoins, avec de nombreux intérêts en Italie, le milieu a des courtisans.

"On va tout faire pour qu'il reste à l'OL"

Peut-il plier bagage, à peine un an après son arrivée ? À 36 ans, Matic ne représente très clairement pas le futur de l’OL et possède un salaire conséquent. Dans la dynamique lyonnaise actuelle, il ferait donc un candidat déclaré à un départ. Seulement, au sein du club, on penserait à une stratégie différente. Interrogé sur les intérêts comme celui de Côme, Pierre Sage a été plus que clair sur la question. "C’est un joueur très important donc à partir du moment où un joueur est très important, on va tout faire pour qu’il reste. En tout cas, la volonté du club est qu’il reste. Je pense qu’il est dans le même état d’esprit." Seul le 1er février fera foi pour savoir si le coach a été entendu ou non.