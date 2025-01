Mercato : la proposition de Côme pour séduire Matic (OL)

Désireux de s’offrir Nemanja Matic, Côme aurait soumis une reconversion au Serbe pour le séduire. Néanmoins, le milieu ne se verrait pas quitter l’OL en ce mois de janvier.

On le savait et les premiers jours de janvier n’ont fait que confirmer la tendance : pendant un mois, il ne se passera certainement pas un jour sans qu’un joueur de l’OL ne soit associé à un départ durant l’hiver. Les sanctions de la DNCG ont rendu ce scénario encore plus intense qu’il ne l’était déjà l’été dernier et Pierre Sage ne doit espérer qu’une chose, être au 1er février pour être certain de son groupe sur la deuxième partie de saison. Nemanja Matic en fera-t-il partie ? Rien ne laisse penser au contraire, toutefois, le milieu est loin de laisser indifférent sur le Vieux Continent. Malgré ses 36 ans passés, il garde la cote et a même vu un club s’activer ces derniers jours pour le séduire.

Le Serbe passe actuellement ses diplômes

À Côme, on serait prêt à ne pas lésiner sur les moyens pour s’offrir une recrue de choix comme Matic durant l’hiver. En plus d’avoir Cesc Fàbregas, ancien coéquipier du Serbe à Chelsea et coach du club italien, comme arme de séduction, les Lombards auraient fait miroiter quelques perspectives à l’entourage de Matic d’après Sky Sport Italia. Il y a d’abord l’idée de rejoindre une ville plus qu’agréable et située à seulement une heure de Milan pour ce qui est de l’extra-sportif. En ce qui concerne le terrain, la seizième formation de Serie A aurait proposé un contrat court à Nemanja Matic, avec une possibilité de reconversion au sein du staff ou de la direction sportive. Un plan de carrière qui pourrait plaire au Lyonnais, qui passe actuellement ses diplômes d’entraîneur.