Mercato : un prétendant italien de plus pour Matic (OL)

Après le Napoli et la Fiorentina, le club de Côme aurait également des vues sur Nemanja Matic. À 36 ans, le milieu de l’OL est un rouage essentiel de Pierre Sage, mais possède aussi un gros salaire.

La question l’avait fait sourire, mais jaune. Interrogé sur ce que cela faisait de voir un effectif qui était à vendre dans sa quasi-totalité, Nemanja Matic n’avait pas manqué de souligner que c’était "une première dans ma carrière". Le milieu a pourtant pas mal bourlingué, mais voir un club comme l’OL être dans l’obligation de vendre, le Serbe n’avait jamais vu ça. À première vue, il n’est d’ailleurs pas le premier concerné par ces portes de sortie. L’OL cherche déjà à vendre certains joueurs au coût élevé pour une production minimale (Caqueret, Nuamah) avant de penser à des potentiels titulaires comme Matic. Cependant, et malgré ses 36 ans, le Serbe conserve une belle cote sur le marché des transferts.

Un salaire qui plombe les finances lyonnaises

Plaque tournante du système de Pierre Sage, le numéro 31 lyonnais a stabilisé un entrejeu qui était défaillant depuis plusieurs saisons. Néanmoins, il n’est plus tout jeune et dispose d’un juteux contrat entre Rhône et Saône. De quoi envisager un départ cet hiver par la direction ? L’abondance de prétendants pourrait bien faire réfléchir, car Nemanja Matic resterait désiré, notamment en Serie A. Passé par la Roma, il y a deux saisons, le natif de Vrelo serait dans les petits papiers du Napoli et de la Fiorentina.

Ces dernières heures, un troisième club italien serait entré dans la course au Serbe, d'après Gianluca Di Marzio, spécialiste du marché italien : le Como 1907. Ce dernier ne joue pas les places du haut du tableau, mais a des arguments de poids. Un cadre de vie assez incroyable, des ressources financières, mais aussi la présence de Cesc Fàbregas. L’ancien milieu est aujourd’hui le coach du club italien et a bien connu Matic du côté de Chelsea. De quoi faire pencher la balance du bon côté alors que Matic a trouvé un équilibre entre Rhône et Saône ?