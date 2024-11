Par les temps de crise financière qui touchent l’OL, l’avenir des joueurs est forcément au centre des discussions. Avec six éléments sur le départ d’après John Textor, le doute subsiste dans le groupe lyonnais, même si Nemanja Matic s’en défend.

La grande braderie est pour bientôt. Samedi dernier, lors de la présentation du dossier de l’OL à la DNCG aux suiveurs du club, John Textor n’a pas manqué de se projeter sur le mercato hivernal de janvier. Estimant, comme Pierre Sage, que l’effectif lyonnais était bien trop conséquent, le propriétaire américain a annoncé que cinq à six joueurs devaient mettre les voiles durant l’hiver. Il y a les indésirables comme Gift Orban, mais aussi ceux qui ont une vraie valeur marchande et qui pourraient faire entrer du cash dans les caisses lyonnaises, à l'instar de Rayan Cherki ou Malick Fofana.

Entre encadrement de la masse salariale et besoin de liquidité, l’OL va avoir du pain sur la planche et personne n’est vraiment à l’abri d’être encore au club au 1er février 2025. Une affirmation qui a plutôt choqué et surpris Nemanja Matic, ce jeudi en conférence de presse. "Vous me dites que tout le monde est à vendre ? Je n’ai jamais vécu ce genre de phénomène, même si je suis dans le football depuis longtemps. Je comprends la question, mais ce n’est pas quelque chose qui me concerne."

"Chacun doit se focaliser sur son job"

Pourtant, avec un salaire plus que confortable, le milieu serbe pourrait être un candidat crédible à un départ afin d’alléger la masse salariale. Néanmoins, la situation précaire ne semble pas avoir d’impact sur l’ambition lyonnaise. Pierre Sage l’a concédé et a été suivi par son milieu de terrain. Si l’on peut forcément regretter que les joueurs ne prennent pas position, car ils sont "focalisés sur notre travail qu’est le terrain", Matic a avoué que le message de la direction avait été clair lors d’une réunion en début de semaine. "Les dirigeants nous ont parlé un peu, mais ils nous ont dit que chacun devait se focaliser sur son job. C’est la meilleure façon de faire. On est payé pour jouer (…) Nous sommes heureux de ce qui se passe au club, nous avons confiance en notre direction et nous n’avons pas à réfléchir à ce qui se passe hors du terrain."

La meilleure des réponses serait de revenir avec les trois points de Reims, samedi (21h).