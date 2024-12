Nemanja Matić face à l’Olympiakos (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Nemanja Matic ne laisserait pas insensible en Serie A. Le Napoli mais aussi la Fiorentina serait sur la piste du milieu serbe de l’OL pour le mercato hivernal.

Malgré ses 36 ans, Nemanja Matic a réussi à s’imposer comme l’un des tauliers de l’OL depuis son arrivée en janvier dernier. S’il a du mal dans des rencontres comme face au PSG dimanche, le milieu a clairement apporté de la stabilité et de la touche technique dans ce rôle de sentinelle de l’entrejeu. Devenu indispensable, Matic ne représente malgré tout pas l’avenir de la formation lyonnaise, bien qu’il possède un contrat jusqu’en 2026. Mais avec son âge avancé, le Serbe est bien plus sur la fin de sa carrière qu’au début. Cela ne l’empêche pas de continuer d’avoir des courtisans et de renom si l’on en croit les informations de Sky Italia.

Un joueur qui coûte cher en salaire

Les bonnes performances de Matic depuis le début de la saison aurait attiré l’œil de certaines écuries, notamment italiennes. Naples aurait ainsi coché sur sa short-list le nom de Matic en vue du prochain mercato hivernal. La Serie A, le milieu la connait bien pour avoir évolué du côté de l’AS Roma pendant une saison. Au Napoli, il retrouverait également Antonio Conte, qu’il a côtoyé à Chelsea. L’OL sera-t-il prêt à lâcher le Serbe pour récupérer quelques millions d’euros et se délester d’un très gros salaire ? Ce serait clairement une grosse perte au niveau de l’expérience, mais avec la Fiorentina, par ailleurs sur le coup, la question peut logiquement se poser.