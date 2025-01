En Ligue 1, l’OL s'est fait une spécialité des buts en fin de match

Malick Fofana célébrant le but de l’OL contre Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Grâce à un but dans le temps additionnel samedi, l’OL a pris les trois points contre Montpellier. Depuis l’arrivée de Pierre Sage, la formation lyonnaise s’est faite une spécialité dans ces buts tardifs.

Il y avait bien eu un peu de mieux avec les différentes entrées mais tout cela restait brouillon samedi au Parc OL. Incapable de déployer son jeu, la formation de Pierre Sage n’est pas passée loin de la correctionnelle. En ne prenant pas les trois points, mais surtout en voyant Montpellier avoir les plus grosses occasions de la partie. Khalil Fayad doit encore faire des cauchemars de son occasion ratée à la 73e minute qui aurait pu donner une vraie bouffée d’oxygène au MHSC et plonger l’OL dans le doute. Les dieux du football étaient finalement dans les rangs lyonnais et à force de pousser même sans se montrer dangereux, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont fait sauter le verrou adverse. Bien aidé, il est vrai, par ce pauvre Fayad qui aura vécu une entrée en jeu chaotique.

Onze points pris grâce à ces buts dans le temps additionnel

Il n’y avait qu’à voir la célébration du capitaine lyonnais sur ce csc pour comprendre que l’OL est revenu de loin dans cette rencontre de la 16e journée. Toutefois, il a encore fait preuve de caractère et mental pour aller chercher cette huitième victoire de la saison en Ligue 1. Une marque de fabrique depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc rhodanien le 30 novembre 2023. Le but tardif contre Montpellier est le huitième inscrit par l’OL dans le temps additionnel de la seconde mi-temps en Ligue 1. Cela a permis aux Lyonnais de glaner onze points sur cette période. Il y avait le "Fergie Time" à Manchester United, il va très certainement falloir trouver un nom pour cette qualité de finition entre Rhône et Saône.