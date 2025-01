OL, Montpellier, mercato… votre avis nous intéresse

Après deux semaines de coupure, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h, ce lundi. Au programme, la victoire étriquée contre Montpellier, la stratégie du mercato et les bonnes résolutions de 2025.

Comme pour les joueurs de l'OL, les vacances sont finies pour l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones". Après deux semaines de pause, votre émission TKYDG est de retour ce lundi, à partir de 19h en direct. Pour ce premier numéro de 2025, il va encore y avoir des choses à dire sur l'actualité de l'OL. Cette dernière est bien chargée avec la reprise de la Ligue 1 samedi contre Montpellier. Un retour à la compétition qui a été assez compliqué à gérer pour les hommes de Pierre Sage. Qui sont les fautifs dans ce premier rendez-vous ? L'entraîneur lyonnais avec ses choix de laisser Rayan Cherki et Corentin Tolisso sur le banc au coup d'envoi ? Ou les joueurs avec des attitudes indignes d'un match de Ligue 1 malgré la victoire (1-0) ?

Quelles priorités en janvier ?

Cette reprise s'est jouée sur fond de mercato et l'on voit bien que l'OL a toutes les peines du monde à gérer les deux. Entre les sanctions qui pèsent, des joueurs que l'on cherche à envoyer ailleurs et d'autres qui s'annoncent entre Rhône et Saône, c'est clairement le bazar. Selon vous, quelles sont les lacunes actuelles de l'effectif lyonnais et quelles doivent être les priorités dans un sens comme dans l'autre ?

Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article.