OL féminin : Montemurro donne des nouvelles de Majri et Benyahia

De retour à l’entraînement depuis jeudi dernier, l’OL féminin prépare la venue de Dijon, mercredi (21h). Un match auquel ne participera pas Amel Majri, sur le chemin du retour.

Il y avait des sourires sur les visages des joueuses de l’OL féminin ce lundi matin. Malgré le vent et la pluie à Décines, les Fenottes sont prêtes à croquer cette année 2025 à pleines dents. Les choses sérieuses vont d’ailleurs rapidement commencer avec la réception de Dijon, mercredi (21h) en Première Ligue, avant un déplacement dimanche (17h) à Reims pour la Coupe de France. Après deux semaines de vacances, l’OL va être tout de suite remis dans le bain de la compétition. Pas de quoi effrayer Joe Montemurro, de retour au GOLTC la peau matte après avoir retrouvé l’Australie durant les deux semaines de vacances.

Semaine de reprise de la compétition pour l’@OLfeminin avec Dijon mercredi en championnat et Reims dimanche en Coupe de France #OLfeminin pic.twitter.com/KlMd5EGYXQ — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 6, 2025

L’entraîneur lyonnais est, lui aussi, prêt et se félicite d’avoir un groupe en forme. Toutefois, il ne pourra pas compter sur Amel Majri contre Dijon. Touchée contre Nantes à la mi-décembre, l’internationale française est dans la dernière phase de son programme de retour à la compétition. "Amel, nous prenons un peu plus de temps. Elle va bien. C'est juste qu'il y a encore un peu d’irritation. Nous sommes dans une position où nous pouvons prendre un peu plus de temps. Nous avons donc beaucoup de chance de ce point de vue. Et nous voulons seulement qu'Amel se rétablisse mentalement et physiquement."

Benyahia suit un long processus de rééducation

Retouchant le ballon avec Rémi Pullara depuis la reprise jeudi dernier, Amel Majri va devoir patienter un peu avec de retrouver totalement le groupe. Chose que n’est pas près de faire Inès Benyahia. Sur le flanc depuis le début de la saison à cause d’une commotion cérébrale, la jeune milieu poursuit son long, mais lent processus de rééducation. Avec une avancée significative malgré tout. "Nous avons eu des signes positifs sur Ines, ce qui est vraiment, vraiment bien. Elle a commencé, je crois, à courir un peu cette semaine, ce qui est très, très bien." Toutefois, il est encore beaucoup trop tôt pour tabler sur quand la meilleure jeune joueuse de la saison dernière pourra retoucher le ballon…