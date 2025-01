Malick Fofana célébrant le but de l’OL contre Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Samedi, le Montpelliérain Khalil Fayad a offert la victoire à l’OL en marquant contre son camp dans les dernières minutes. Il est déjà le troisième joueur à faire cela en faveur des Lyonnais.

C’est un coup du sort malheureux que Montpellier pourrait ruminer pendant très longtemps. Auteur probablement de sa meilleure performance à l’extérieur de la saison contre l’OL, le MHSC tenait au moins son premier point loin de ses bases de l’exercice 2024-2025. A 0-0 à l’entame du temps additionnel, on se disait même que les hommes de Pierre Sage étaient bien payés. Puis, sur une action de classe d’Alexandre Lacazette, doublé à un coup de billard dans la surface, l’Olympique lyonnais a ouvert la marque grâce à un but contre son camp de l’Héraultais Khalil Fayad (1-0).

Un succès précieux, deux points de plus au classement qui compteront par rapport à un éventuel match nul… Le club rhodanien s’en tire bien de cette réception de la lanterne rouge. D’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’il bénéficie d’un petit coup de pouce de l’adversaire pour trouver la faille. Contre Toulouse (1-2) et Nantes (2-0), Rasmus Nicolaisen et Nicolas Pallois avaient bien aidé les coéquipiers de Corentin Tolisso à l’emporter.

Aucun csc en défaveur de l'OL cette saison

Aucune formation de Ligue 1 n’a profité d’autant de buts contre son camp depuis août. Seuls Lens, Le Havre et Nice (deux) talonnent l’OL. D’autant plus que contrairement à certaines années, les Lyonnais ont appris à moins faire de cadeaux, au moins directement. Ils ont par exemple plusieurs fois atteint les trois c.s.c, notamment en 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 et 2022-2023, sans jamais jouir d’autant de largesses de leurs vis-à-vis en retour. Or, actuellement, aucun Rhodanien n’a trompé malencontreusement la vigilance de Lucas Perri.