Annoncée du côté de l’OL lors du mercato hivernal, Luiz Henrique pourrait rejoindre un autre club dans les jours à venir. Ces dernières heures, Botafogo aurait reçu de nouvelles offres pour le Brésilien.

Suite à la sanction de la DNCG, on savait bien que le mercato hivernal serait très mouvementé du côté de l’OL. Et c’est loin d’être terminé puisque des joueurs seraient sur le départ tel que Nemanja Matic et d’autres pourraient débarquer au sein de l’effectif de Pierre Sage. Parmi les potentielles arrivées, on peut retrouver Luiz Henrique. Le Brésilien de Botafogo a annoncé qu’il aimerait quitter le club pour se rendre en Europe. D’autant plus qu’il aurait clairement clamé son intention de rejoindre l’Olympique lyonnais. Cependant, le club rhodanien n’est pas le seul sur le dossier.

L'Angleterre, une offre difficile à refuser ?

D’après les informations du média brésilien Globo, Luiz Henrique susciterait l’intérêt de trois autres clubs européens. Le premier se trouve en Serie A avec la Fiorentina. Le club italien serait sur le dossier depuis quelque temps maintenant et aimerait s’offrir la pépite brésilienne. Les deux autres équipes seraient des clubs de Premier League dont les noms n’ont pas filtré. Ces offres plairaient à John Textor qui devrait laisser le choix final à Luiz Henrique. Et il se pourrait que son choix se porte loin du réseau Eagle Football.